В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа".

Все было на высшем уровне!

Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко.

В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился!

По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления.

Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно.

Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично.

Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)