К гордым красотам Кавказа

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия — Чечня с профессиональными гидами и квалифицированными водителями. Даты заезда: еженедельно по вторникам с 09.04 по 26.11.2024.
К гордым красотам Кавказа
К гордым красотам Кавказа
К гордым красотам Кавказа
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

Эльбрус
Эльбрус
Увидим высочайшую вершину Европы!
Город мертвых
Город мертвых
Посетим загадочное место в Северной Осетии, которое охраняется ЮНЕСКО
Горная Дигория
Горная Дигория
Рассмотрим старинные святилища в краю снежных гор, лазурных озер и шумных водопадов
Грозный город
Грозный город
Прогуляемся по яркой и современной столице Чечни
Города КМВ
Города КМВ
Познакомимся с городам-курортами, прогуляемся по улочкам и отведаем нарзана

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Прибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 230 км, 8 часов.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
5 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
6 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
7 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Продолжительность 10 часов, 255 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) — Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
8 день

Владикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Переезд во Владикавказ.

Километраж за день: 360 км., продолжительность 10 часов.

Владикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - Владикавказ
9 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Счастливого пути!

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе/Грозном.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*стандарт09.04.2024-03.12.202411060011060076700160700155000Шв. стол
Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3*комфорт09.04.2024-03.12.202412100012100086800176000169600Шв. стол
Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*стандарт09.04.2024-03.12.202411060011060071600158500153000Шв. стол
Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3*полулюкс09.04.2024-03.12.202412060012060086100174000167000Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Машук 2

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Синдика 3

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 3Синдика 3Синдика 3Синдика 3Синдика 3

Россия 4

1 ночь

Владикавказ 3

5 ночей

Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.

В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

5 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно из Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в туре расплачиваться картой?

Карты принимаются и ими можно расплачиваться по маршруту во всех городах.

Высоко в горах или в сельских районах, где интернет работает с перебоями, расплатиться картой при покупке сувениров будет невозможно.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
Е
27 сен 2023
В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа".
Все было на высшем уровне!
Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко.
В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился!
По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления.
Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно.
Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично.
Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)
Л
13 апр 2023
Всё очень хорошо. Всё понравилось.
О
16 окт 2022
Отличный насыщенный тур, но день отведенный на Чечню, расстроил. Целый день в дороге, все скомкано. Город Грозный осматривали в темноте.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе турыГород мертвыхПопулярные местаГорная ДигорияНа автобусе

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