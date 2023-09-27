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Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.
Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Прибытие во Владикавказ 17:00
Обед — самостоятельно (доп. плата).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 230 км, 8 часов.
Программа на выбор
На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):
Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Продолжительность 10 часов, 255 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость) — Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Возвращение во Владикавказ к 19:00.
Владикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - Владикавказ
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.
17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Переезд во Владикавказ.
Километраж за день: 360 км., продолжительность 10 часов.
Отъезд
Заключительный день во Владикавказе.
Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал.
Счастливого пути!
Проживание
Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе/Грозном.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Машук 2* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|09.04.2024-03.12.2024
|110600
|110600
|76700
|160700
|155000
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|09.04.2024-03.12.2024
|121000
|121000
|86800
|176000
|169600
|Шв. стол
|Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|09.04.2024-03.12.2024
|110600
|110600
|71600
|158500
|153000
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3*
|полулюкс
|09.04.2024-03.12.2024
|120600
|120600
|86100
|174000
|167000
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Машук 2
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Интурист 3
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Синдика 3
Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Россия 4
Владикавказ 3
Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.
В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Планета Люкс 3
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно из Владикавказа
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в туре расплачиваться картой?
Карты принимаются и ими можно расплачиваться по маршруту во всех городах.
Высоко в горах или в сельских районах, где интернет работает с перебоями, расплатиться картой при покупке сувениров будет невозможно.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все было на высшем уровне!
Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко.
В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился!
По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления.
Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно.
Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично.
Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)