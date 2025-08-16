Билеты
Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Приморская пивоварня с немецким характером + дегустация, посещение теплого открытого бассейна с елями + сауна
Начало: Забираем Вас в любом месте по г. Владивосток
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
5000 ₽ за билет
Билеты
Иммерсивная экскурсия «На краю земли»
Начало: Бухта Карпинского, остров Русский
16 авг в 18:00
30 авг в 18:00
3000 ₽ за билет
