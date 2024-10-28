Иммерсивная экскурсия «На краю земли» (из Владивостока)

Живописная прогулка в наушниках по мысу Тобизина на острове Русский
«На краю земли» — это удивительное путешествие по самым красивым тропам мыса Тобизина.

Очаровательная историческая сказка об острове Русский, прогулка по следам первопроходцев, рассказ о смелости, решимости и готовности принимать вызовы судьбы. После аудиопроменада вас ждёт пикник летом и горячий чай с бутербродами зимой.
5
1 отзыв
Иммерсивная экскурсия «На краю земли» (из Владивостока)
Иммерсивная экскурсия «На краю земли» (из Владивостока)
Иммерсивная экскурсия «На краю земли» (из Владивостока)
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 18:30

Описание экскурсии

На иммерсивной прогулке вы:

  • раскроете, как складывалась история острова Русский
  • узнаете, с какими сложностями столкнулись первооткрыватели островных земель
  • познакомитесь с природой Приморья
  • прикоснётесь к истории местных фортификационных сооружений
  • услышите легенды древних народов, населявших эти места

И многое другое!

Организационные детали

  • ВАЖНО: при бронировании вам необходимо выбрать категорию билета: без трансфера (в этом случае вы добираетесь до острова Русский и обратно самостоятельно) или с групповым трансфером (мы заберём вас из центра Владивостока и после экскурсии привезём обратно)
  • Тайминг: 45 минут — иммерсивная прогулка, 1 час — пикник летом или бутерброды с горячим чаем зимой (также в это время можно самостоятельно погулять и сделать фото), трансфер из Владивостока — около 40 минут в одну сторону
  • Ограничение по возрасту 12+
  • Мы выдадим вам все необходимое оборудование. На прогулке с вами будет наш сопровождающий, чтобы в случае необходимости помочь с техническими моментами

в понедельник и среду в 18:30, в воскресенье в 10:00 и 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет без трансфера3000 ₽
Билет с групповым трансфером из Владивостока (туда/обратно)3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В зависимости от типа билета
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 18:30, в воскресенье в 10:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 окт 2024
Очень понравилась экскурсия, ребята супер молодцы!!!!

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