«На краю земли» — это удивительное путешествие по самым красивым тропам мыса Тобизина.
Очаровательная историческая сказка об острове Русский, прогулка по следам первопроходцев, рассказ о смелости, решимости и готовности принимать вызовы судьбы. После аудиопроменада вас ждёт пикник летом и горячий чай с бутербродами зимой.
Очаровательная историческая сказка об острове Русский, прогулка по следам первопроходцев, рассказ о смелости, решимости и готовности принимать вызовы судьбы. После аудиопроменада вас ждёт пикник летом и горячий чай с бутербродами зимой.
Описание экскурсии
На иммерсивной прогулке вы:
- раскроете, как складывалась история острова Русский
- узнаете, с какими сложностями столкнулись первооткрыватели островных земель
- познакомитесь с природой Приморья
- прикоснётесь к истории местных фортификационных сооружений
- услышите легенды древних народов, населявших эти места
И многое другое!
Организационные детали
- ВАЖНО: при бронировании вам необходимо выбрать категорию билета: без трансфера (в этом случае вы добираетесь до острова Русский и обратно самостоятельно) или с групповым трансфером (мы заберём вас из центра Владивостока и после экскурсии привезём обратно)
- Тайминг: 45 минут — иммерсивная прогулка, 1 час — пикник летом или бутерброды с горячим чаем зимой (также в это время можно самостоятельно погулять и сделать фото), трансфер из Владивостока — около 40 минут в одну сторону
- Ограничение по возрасту 12+
- Мы выдадим вам все необходимое оборудование. На прогулке с вами будет наш сопровождающий, чтобы в случае необходимости помочь с техническими моментами
в понедельник и среду в 18:30, в воскресенье в 10:00 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет без трансфера
|3000 ₽
|Билет с групповым трансфером из Владивостока (туда/обратно)
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зависимости от типа билета
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 18:30, в воскресенье в 10:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 12 туристов
Привет, я Мария! С 2015 года занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
28 окт 2024
Очень понравилась экскурсия, ребята супер молодцы!!!!
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