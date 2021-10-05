Что вас ожидает

Остров Русский

Утром мы собираемся в городе и отправляемся в комбинированное путешествие: часть пути передвигаемся на комфортном авто, часть — самостоятельно. На машине мы пересечём мост и проедем через весь остров Русский, чтобы добраться до интересующей нас локации — 982-й батареи. В годы войны она составляла часть главной системы обороны военно-морской базы на Тихом океане. Здесь вы посетите орудийные площадки и спуститесь под землю в форты. Я расскажу о том, как строилась Владивостокская крепость и какую роль она сыграла в истории Дальнего Востока.

Шкота

После осмотра батареи по плану 30-минутная прогулка по лесной дороге к побережью и переход по отмели на остров Шкота. Затем лёгкий перекус, купание (если позволит погода) — и движемся дальше. Мы пройдем через заброшенный учебный центр, где в годы войны готовили снайперов, пулеметчиков и артиллеристов, и спустя примерно 40 минут окажемся в самой красивой части острова. Дальше не спеша движемся по тропе вдоль скал, откуда открываются изумительные виды на море и окружающие острова. Напоследок атмосферная достопримечательность — заброшенный маяк, после чего отдыхаем в лесу возле костра, обедаем и отправляемся домой.

Организационные детали

Если считаете нужным, можно оформить страховку для активного туризма.

Как проходит экскурсия

В период с октября по ноябрь переход на остров Шкоту становится непредсказуемым: вода в отмели может быть по колено и выше, а может уже уйти. Пожалуйста, уточняйте этот момент у гида в личных сообщениях, он предложит альтернативу, если отмель не вышла из-под воды.

Часть пути пройдёт на авто Honda- CRV : 4 свободных места + вместительный багажник. Если нужны детские автокресла, предупредите об этом заранее, пожалуйста.