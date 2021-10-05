Утром мы собираемся в городе и отправляемся в комбинированное путешествие: часть пути передвигаемся на комфортном авто, часть — самостоятельно. На машине мы пересечём мост и проедем через весь остров Русский, чтобы добраться до интересующей нас локации — 982-й батареи. В годы войны она составляла часть главной системы обороны военно-морской базы на Тихом океане. Здесь вы посетите орудийные площадки и спуститесь под землю в форты. Я расскажу о том, как строилась Владивостокская крепость и какую роль она сыграла в истории Дальнего Востока.
После осмотра батареи по плану 30-минутная прогулка по лесной дороге к побережью и переход по отмели на остров Шкота. Затем лёгкий перекус, купание (если позволит погода) — и движемся дальше. Мы пройдем через заброшенный учебный центр, где в годы войны готовили снайперов, пулеметчиков и артиллеристов, и спустя примерно 40 минут окажемся в самой красивой части острова. Дальше не спеша движемся по тропе вдоль скал, откуда открываются изумительные виды на море и окружающие острова. Напоследок атмосферная достопримечательность — заброшенный маяк, после чего отдыхаем в лесу возле костра, обедаем и отправляемся домой.
Если считаете нужным, можно оформить страховку для активного туризма.