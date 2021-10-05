Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам

982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, заброшенный маяк и походная атмосфера

5
1 отзыв
Это и поездка — мы посмотрим на остров Русский через окно автомобиля; и экскурсия на военный объект — мы посетим батарею; и поход — будет треккинг по лесу, обед на костре, переход по отмели; и просто приятная прогулка, которую дополнят брутальные пейзажи и романтичный маяк.

Программа подойдёт под любой интерес и физическое состояние.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам

Что вас ожидает

Остров Русский

Утром мы собираемся в городе и отправляемся в комбинированное путешествие: часть пути передвигаемся на комфортном авто, часть — самостоятельно. На машине мы пересечём мост и проедем через весь остров Русский, чтобы добраться до интересующей нас локации — 982-й батареи. В годы войны она составляла часть главной системы обороны военно-морской базы на Тихом океане. Здесь вы посетите орудийные площадки и спуститесь под землю в форты. Я расскажу о том, как строилась Владивостокская крепость и какую роль она сыграла в истории Дальнего Востока.

Шкота

После осмотра батареи по плану 30-минутная прогулка по лесной дороге к побережью и переход по отмели на остров Шкота. Затем лёгкий перекус, купание (если позволит погода) — и движемся дальше. Мы пройдем через заброшенный учебный центр, где в годы войны готовили снайперов, пулеметчиков и артиллеристов, и спустя примерно 40 минут окажемся в самой красивой части острова. Дальше не спеша движемся по тропе вдоль скал, откуда открываются изумительные виды на море и окружающие острова. Напоследок атмосферная достопримечательность — заброшенный маяк, после чего отдыхаем в лесу возле костра, обедаем и отправляемся домой.

Организационные детали

Если считаете нужным, можно оформить страховку для активного туризма.

Как проходит экскурсия

  • В период с октября по ноябрь переход на остров Шкоту становится непредсказуемым: вода в отмели может быть по колено и выше, а может уже уйти. Пожалуйста, уточняйте этот момент у гида в личных сообщениях, он предложит альтернативу, если отмель не вышла из-под воды.
  • Часть пути пройдёт на авто Honda-CRV: 4 свободных места + вместительный багажник. Если нужны детские автокресла, предупредите об этом заранее, пожалуйста.
  • Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания. Например, стартовать позже 9 или вместо костра в лесу выйти на берег моря и пообедать там.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Антон
Антон
Добрый день. Я родился и вырос во Владивостоке. С раннего детства отец брал меня с собой в походы по краю, с 18 лет я уже начал ходить сам, с друзьями. И так всегда складывалось, что именно я придумывал маршрут, организацию — от и до. Позже я начал водить группы от разных туристических компаний, а однажды задумался: а что, собственно, мне мешает делать это самому:)
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1 реальный отзыв

Татьяна
5 окт 2021
Very impressive excursion! Breathtaking views!
Всем советую пройти этим маршрутом именно с Антоном.
Гарантировано:
! Получите незабываемые впечатления
! Будете очарованы умопомрачительными видами
! Замечательный собеседник и гид, опытный экскурсовод
! Отличное знание истории края
! Подстроится под ваши ожидания, ритм, настроение - будет интересно в любом возрасте: и детям, и взрослым
! Для "погрязших в рутине будней" шанс отвлечься от суеты и начать путь к внутреннему познанию
! И просто открытый и надежный
Буду рекомендовать всем знакомым, кто будет во Владивостоке.

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