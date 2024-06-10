С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку).

Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учётом дополнительного трансфера до посёлка Дунай.

Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы сможете проникнуть в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт. Немного отдохнём на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. После нас ждет легкий трекинг по острову Аскольд — посетим заброшенную башенную батарею, устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов — здесь получаются невероятные фото. Завершится этот волшебный день закатом — над Японским морем бывают фантастические закаты, и мы непременно насладимся одним из них. Как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки! Важная информация: