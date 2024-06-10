Мы отправимся на безлюдные острова Аскольд и Путятина, чтобы изучить их первозданную природу, морских млекопитающих и секретные артефакты. За день вы познаете душу нашего края с его загадочной атмосферой и бескрайними горизонтами. Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Остров Аскольд
- Камни Унковского
- Кекуры Пяти Пальцев
Описание фото-прогулки
Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы сможете проникнуть в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт. Немного отдохнём на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. После нас ждет легкий трекинг по острову Аскольд — посетим заброшенную башенную батарею, устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов — здесь получаются невероятные фото. Завершится этот волшебный день закатом — над Японским морем бывают фантастические закаты, и мы непременно насладимся одним из них. Как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки! Важная информация:
- С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку).
- Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учётом дополнительного трансфера до посёлка Дунай.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Аскольд
- Камни Унковского
- Кекуры Пяти Пальцев
Что включено
- Трансфер
- Катер
- Гид
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Как проходит путешествие
- Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в море
- На трансфере мы доедем до посёлка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер
- После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути - примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты
- Обратите внимание
- С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку)
- Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учётом дополнительного трансфера до посёлка Дунай
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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