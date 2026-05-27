Волгоград в закатный час: обзорная автобусная экскурсия

Вечернее знакомство с городом, который выжил, отстроился и не забыл ни одного своего защитника
Вечерний Волгоград — зрелище, которое стоит увидеть.

Огни на набережной, подсветка руин мельницы, тёмная громада «Родины-матери» на фоне заката — всё вокруг становится объёмнее, тише, пронзительнее.

Вы разместитесь в комфортабельном автобусе и проследуете сквозь три века истории: от царских времён до сталинградских руин и современных храмов.
Описание экскурсии

  • Центральная набережная имени 62-й Армии — парадный вход в Волгоград с воды.
  • Аллея Героев — пешеходный бульвар, где каждый шаг отзывается именем.
  • Мемориальный сквер — тихая зелень среди военной истории.
  • Площадь Павших Борцов — здесь город клялся стоять насмерть.
  • Нулевой километр — символическая точка отсчёта всех волгоградских дорог.
  • Пост №1 и Вечный огонь — пламя, которое не гаснет с 1960-х.
  • Улица Мира — первый проспект, возрождённый после бомбардировок.
  • Памятник и храм Александра Невского — новая святыня на старом месте.
  • Пожарная каланча — редкий гость из купеческого Царицына.
  • Сталинградский элеватор — узел уличных боёв, где стреляли из каждой щели.
  • Дом Павлова — легендарное здание, выдержавшее 58 дней осады.
  • Площадь имени Ленина — монументальный центр советского наследия.
  • Бронекатера БК-13 и БК-31 — речные солдаты Волжской флотилии.
  • Руины мельницы Гергардта — напоминание о жестокой войне.
  • Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовёт!» — из окна автобуса. Выходить к мемориалу мы не будем, но главную высоту России вы рассмотрите во всех деталях.

Организационные детали

  • Переезды между объектами осмотра — на комфортабельном автобусе, микроавтобусе или минивэне.
  • Остаток стоимости передаётся гиду перед началом экскурсии. Подготовьте, пожалуйста, наличные.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)4999 ₽
Дети до 12 лет3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры не только по
Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге, Мамаеву кургану. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер. Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

