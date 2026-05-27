Вечерний Волгоград — зрелище, которое стоит увидеть.
Огни на набережной, подсветка руин мельницы, тёмная громада «Родины-матери» на фоне заката — всё вокруг становится объёмнее, тише, пронзительнее.
Вы разместитесь в комфортабельном автобусе и проследуете сквозь три века истории: от царских времён до сталинградских руин и современных храмов.
Описание экскурсии
- Центральная набережная имени 62-й Армии — парадный вход в Волгоград с воды.
- Аллея Героев — пешеходный бульвар, где каждый шаг отзывается именем.
- Мемориальный сквер — тихая зелень среди военной истории.
- Площадь Павших Борцов — здесь город клялся стоять насмерть.
- Нулевой километр — символическая точка отсчёта всех волгоградских дорог.
- Пост №1 и Вечный огонь — пламя, которое не гаснет с 1960-х.
- Улица Мира — первый проспект, возрождённый после бомбардировок.
- Памятник и храм Александра Невского — новая святыня на старом месте.
- Пожарная каланча — редкий гость из купеческого Царицына.
- Сталинградский элеватор — узел уличных боёв, где стреляли из каждой щели.
- Дом Павлова — легендарное здание, выдержавшее 58 дней осады.
- Площадь имени Ленина — монументальный центр советского наследия.
- Бронекатера БК-13 и БК-31 — речные солдаты Волжской флотилии.
- Руины мельницы Гергардта — напоминание о жестокой войне.
- Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовёт!» — из окна автобуса. Выходить к мемориалу мы не будем, но главную высоту России вы рассмотрите во всех деталях.
Организационные детали
- Переезды между объектами осмотра — на комфортабельном автобусе, микроавтобусе или минивэне.
- Остаток стоимости передаётся гиду перед началом экскурсии. Подготовьте, пожалуйста, наличные.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|4999 ₽
|Дети до 12 лет
|3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — Организатор в Волгограде
На сайте с 2024 года
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры не только по
