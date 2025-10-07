Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
Начало: Возле монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 октября 2025Замечательная, душевная, неспешная прогулка по одному из очень атмосферных районов города в сопровождении интересного повествования и милых сердцу мелодий! Рекомендую!
- ММарина3 октября 2025Были с Екатериной на экскурсии второго октября, понравилось, будем рекомендовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом Пузан-Пузыревского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Дом Пузан-Пузыревского" можно забронировать 4 экскурсии от 3400 до 5334. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Дом Пузан-Пузыревского», 172 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль