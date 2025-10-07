Мои заказы

Дом Пузан-Пузыревского – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Пузан-Пузыревского» в Вологде, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Пешая
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
Начало: Возле монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
1.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Дом Пузан-Пузыревского" можно забронировать 4 экскурсии от 3400 до 5334. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
