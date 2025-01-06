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увидели все запланированные экскурсионные объекты, но при этом также и заботилась о том, чтобы мы не замерзли.

В памяти у меня осталось много интересных деталей о Выборге, подмеченных экскурсоводом.



День экскурсии - 04.01.25 - выдался холодным. И я была очень рада, что мы выбрали экскурсию именно на автомобиле.



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