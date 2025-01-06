Экскурсия на автомобиле по Выборгу предлагает путешествие через века.
Вы увидите башню Олафа, насладитесь видами с набережной Салакка-Лахти и смотровой площадки на Смоляном мысе.
На площади Старой Ратуши вас ждут увлекательные истории, а на Соборной площади - величественные руины. Не упустите шанс посетить библиотеку Алвара Аалто и самый старый жилой дом в России. Комфорт и тепло гарантированы даже в зимние месяцы
Вы увидите башню Олафа, насладитесь видами с набережной Салакка-Лахти и смотровой площадки на Смоляном мысе.
На площади Старой Ратуши вас ждут увлекательные истории, а на Соборной площади - величественные руины. Не упустите шанс посетить библиотеку Алвара Аалто и самый старый жилой дом в России. Комфорт и тепло гарантированы даже в зимние месяцы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌉 Живописные виды на залив
- 📚 Уникальная архитектура
- 🏛️ Погружение в многовековую историю
Что можно увидеть
- Башня Олафа
- Набережная Салакка-Лахти
- Смотровая площадка на Смоляном мысе
- Площадь Старой Ратуши
- Руины кафедрального собора
- Часовая башня
- Соборная площадь
- Дом Маннергейма
- Памятник выборгскому трамваю
- Рыночная площадь
- Круглая башня
- Усадьба Бюргера
- Рыцарский дом
- Крепостная улица
- Самый старый жилой дом в России
- Библиотека Алвара Аалто
Описание экскурсии
- Набережная Салакка-Лахти с видом на первое здание, построенное в Выборге — башню Олафа
- Смотровая площадка на Смоляном мысе, где вы полюбуетесь Выборгским заливом
- Площадь Старой Ратуши, о которой можно рассказывать хоть целый час, не сходя с места
- Руины кафедрального собора и Часовая башня
- Соборная площадь и дом Маннергейма
- Памятник выборгскому трамваю
- Рыночная площадь и Круглая башня
- Усадьба Бюргера, Рыцарский дом и Крепостная улица
- Самый старый жилой дом в России
- Шедевр мировой архитектуры — библиотека Алвара Аалто
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе Hyundai (в зависимости от количества человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ж.Д. вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 17401 туриста
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 янв 2025
Благодарю Лолу Юльевну за замечательную экскурсию по Выборгу!
Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и с юмором подавать материал. Лола Юльевна очень хотела, чтобы мы
Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и с юмором подавать материал. Лола Юльевна очень хотела, чтобы мы
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