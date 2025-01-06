Самое интересное о Выборге на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Выборга на комфортабельном авто. Откройте для себя богатую историю и уникальные достопримечательности этого удивительного города
Экскурсия на автомобиле по Выборгу предлагает путешествие через века.

Вы увидите башню Олафа, насладитесь видами с набережной Салакка-Лахти и смотровой площадки на Смоляном мысе.

На площади Старой Ратуши вас ждут увлекательные истории, а на Соборной площади - величественные руины. Не упустите шанс посетить библиотеку Алвара Аалто и самый старый жилой дом в России. Комфорт и тепло гарантированы даже в зимние месяцы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌉 Живописные виды на залив
  • 📚 Уникальная архитектура
  • 🏛️ Погружение в многовековую историю
Самое интересное о Выборге на автомобиле
Самое интересное о Выборге на автомобиле
Самое интересное о Выборге на автомобиле
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Башня Олафа
  • Набережная Салакка-Лахти
  • Смотровая площадка на Смоляном мысе
  • Площадь Старой Ратуши
  • Руины кафедрального собора
  • Часовая башня
  • Соборная площадь
  • Дом Маннергейма
  • Памятник выборгскому трамваю
  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Усадьба Бюргера
  • Рыцарский дом
  • Крепостная улица
  • Самый старый жилой дом в России
  • Библиотека Алвара Аалто

Описание экскурсии

  • Набережная Салакка-Лахти с видом на первое здание, построенное в Выборге — башню Олафа
  • Смотровая площадка на Смоляном мысе, где вы полюбуетесь Выборгским заливом
  • Площадь Старой Ратуши, о которой можно рассказывать хоть целый час, не сходя с места
  • Руины кафедрального собора и Часовая башня
  • Соборная площадь и дом Маннергейма
  • Памятник выборгскому трамваю
  • Рыночная площадь и Круглая башня
  • Усадьба Бюргера, Рыцарский дом и Крепостная улица
  • Самый старый жилой дом в России
  • Шедевр мировой архитектуры — библиотека Алвара Аалто

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе Hyundai (в зависимости от количества человек)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ж.Д. вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
А
6 янв 2025
Благодарю Лолу Юльевну за замечательную экскурсию по Выборгу!

Экскурсия шла очень живо и динамично - всё благодаря таланту экскурсовода энергично и с юмором подавать материал. Лола Юльевна очень хотела, чтобы мы
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увидели все запланированные экскурсионные объекты, но при этом также и заботилась о том, чтобы мы не замерзли.
В памяти у меня осталось много интересных деталей о Выборге, подмеченных экскурсоводом.

День экскурсии - 04.01.25 - выдался холодным. И я была очень рада, что мы выбрали экскурсию именно на автомобиле.

Рекомендую!

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