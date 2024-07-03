1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
В тренде
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19001 710₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
99909 491₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
8 июля в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: У библиотеки им. Некрасова
Завтра в 09:30
8 июля в 09:00
65006 175₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
71006 745₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
80007 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Интересная насыщенная экскурсия. Много новой и познавательной информации. Благодаря неспешной прогулке по центру, подойдёт как взрослым, так и подросткам. На все вопросы Анна даёт интересные ответы. Желаем Анне профессионального роста и приятных туристов.
- ННаталия2 июля 2024Несмотря на дождь, Егор увлек нас темой и своим рассказом так что 4 часа пролетели незаметно. Интерес к Альтернативной истории Ярославля, и не только, прийдется удовлетворять и после экскурсии - и это прекрасно!
- ННаталья2 июля 2024Благодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывали на главной площади города и в старинном храме, полюбовались прекрасным видом на Волгу.
- ММайя1 июля 2024Анна очень увлекательно рассказала нам об архитектуре Ярославля разных эпох, увидели и купеческие дома и сталинский ампир и прекрасную набережную
- ККонстантин29 июня 2024Спасибо Егору, всё понравилось. Комфортная и интересная экскурсия, с хорошими знаниями и подачей материала экскурсоводом
- OOlga29 июня 2024Отличная прогулка на сапах: красивые виды, закат. Каждый двигается в своей темпе, никто никого не подгоняет и не ждет, что
- ИИрина27 июня 2024Всё очень хорошо и интересно. Рекомендую.
- ММарина26 июня 2024Побывали на экскурсии Ольги 22 июня с четырьмя детьми разных возрастов. Очень рекомендуем! Увидели город с новой стороны, прошли интересным и познавательным маршрутом. Получили знания о прошлом города и о его современной жизни. Детям очень понравилось!
- ААнна24 июня 2024Однозначно рекомендую - поддержка, дружелюбие и забота о каждом обеспечены)
- ЕЕвгений20 июня 2024Егор, спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию. Мы интересуемся альтернативной информацией об истории нашей страны и не только. Конечно
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Со скидкой»
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