Е Елена Ярославль - «город с физиономией» Интересная насыщенная экскурсия. Много новой и познавательной информации. Благодаря неспешной прогулке по центру, подойдёт как взрослым, так и подросткам. На все вопросы Анна даёт интересные ответы. Желаем Анне профессионального роста и приятных туристов.

Н Наталия Альтернативная история Ярославля Несмотря на дождь, Егор увлек нас темой и своим рассказом так что 4 часа пролетели незаметно. Интерес к Альтернативной истории Ярославля, и не только, прийдется удовлетворять и после экскурсии - и это прекрасно!

Н Наталья Ярославль - «город с физиономией» Благодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывали на главной площади города и в старинном храме, полюбовались прекрасным видом на Волгу.

М Майя Ярославль - «город с физиономией» читать дальше Волги, услышали красочные истории из жизни города, все очень понравилось, маршрут комфортный, хорошо спланирован, нам было удобно посетить экскурсию даже с маленьким малышом до года) Анна очень увлекательно рассказала нам об архитектуре Ярославля разных эпох, увидели и купеческие дома и сталинский ампир и прекрасную набережную

К Константин Неизведанный Ярославль Спасибо Егору, всё понравилось. Комфортная и интересная экскурсия, с хорошими знаниями и подачей материала экскурсоводом

O Olga Вечерняя сап-прогулка в Ярославле читать дальше классно, ведь группа с разным опытом катания на сапах) ребята молодцы, сопровождают, помогают, фоткают по маршруту. Спасибо им за организацию и классную водную прогулку! Отличная прогулка на сапах: красивые виды, закат. Каждый двигается в своей темпе, никто никого не подгоняет и не ждет, что

И Ирина Ярославль - древний город символов Всё очень хорошо и интересно. Рекомендую.

М Марина Необыкновенные закоулки Ярославля Побывали на экскурсии Ольги 22 июня с четырьмя детьми разных возрастов. Очень рекомендуем! Увидели город с новой стороны, прошли интересным и познавательным маршрутом. Получили знания о прошлом города и о его современной жизни. Детям очень понравилось!

А Анна Вечерняя сап-прогулка в Ярославле Однозначно рекомендую - поддержка, дружелюбие и забота о каждом обеспечены)