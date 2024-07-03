Со скидкой – экскурсии в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Со скидкой» в Ярославле, цены от 1 710 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
95 отзывов
В тренде
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19001 710 за человека
Неизведанный Ярославль
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
99909 491 за всё до 4 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
8 июля в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Необыкновенные закоулки Ярославля
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: У библиотеки им. Некрасова
Завтра в 09:30
8 июля в 09:00
65006 175 за всё до 8 чел.
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
71006 745 за всё до 6 чел.
Альтернативная история Ярославля
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
80007 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Интересная насыщенная экскурсия. Много новой и познавательной информации. Благодаря неспешной прогулке по центру, подойдёт как взрослым, так и подросткам. На все вопросы Анна даёт интересные ответы. Желаем Анне профессионального роста и приятных туристов.
  • Н
    Наталия
    2 июля 2024
    Альтернативная история Ярославля
    Несмотря на дождь, Егор увлек нас темой и своим рассказом так что 4 часа пролетели незаметно. Интерес к Альтернативной истории Ярославля, и не только, прийдется удовлетворять и после экскурсии - и это прекрасно!
  • Н
    Наталья
    2 июля 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Благодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывали на главной площади города и в старинном храме, полюбовались прекрасным видом на Волгу.
    Благодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывалиБлагодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывалиБлагодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывалиБлагодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывалиБлагодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывалиБлагодарю Анну за интересный рассказ о достопримечательностях Ярославля. В ходе экскурсии прогулялись по колоритным улицам, побывали
  • М
    Майя
    1 июля 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна очень увлекательно рассказала нам об архитектуре Ярославля разных эпох, увидели и купеческие дома и сталинский ампир и прекрасную набережную
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    Волги, услышали красочные истории из жизни города, все очень понравилось, маршрут комфортный, хорошо спланирован, нам было удобно посетить экскурсию даже с маленьким малышом до года)

    Анна очень увлекательно рассказала нам об архитектуре Ярославля разных эпох, увидели и купеческие дома и сталинский
  • К
    Константин
    29 июня 2024
    Неизведанный Ярославль
    Спасибо Егору, всё понравилось. Комфортная и интересная экскурсия, с хорошими знаниями и подачей материала экскурсоводом
  • O
    Olga
    29 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Отличная прогулка на сапах: красивые виды, закат. Каждый двигается в своей темпе, никто никого не подгоняет и не ждет, что
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    классно, ведь группа с разным опытом катания на сапах) ребята молодцы, сопровождают, помогают, фоткают по маршруту. Спасибо им за организацию и классную водную прогулку!

  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    Ярославль - древний город символов
    Всё очень хорошо и интересно. Рекомендую.
  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Необыкновенные закоулки Ярославля
    Побывали на экскурсии Ольги 22 июня с четырьмя детьми разных возрастов. Очень рекомендуем! Увидели город с новой стороны, прошли интересным и познавательным маршрутом. Получили знания о прошлом города и о его современной жизни. Детям очень понравилось!
  • А
    Анна
    24 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Однозначно рекомендую - поддержка, дружелюбие и забота о каждом обеспечены)
  • Е
    Евгений
    20 июня 2024
    Альтернативная история Ярославля
    Егор, спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию. Мы интересуемся альтернативной информацией об истории нашей страны и не только. Конечно
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    нам интересно было послушать альтернативщика в живую. Видно, что Егор увлечен данной темой,рассказывает очень эмоцианально, старается как можно больше информации донести до слушателя. Глубина и обьем знаний просто впечатляет. Муж после экскурсии посетовал, что хорошо бы было с Егором посидеть за чашкой кофе и неспешно поговорить ещё о многом. Нам не хватило и четырех часов, время пробежало не заметно. Очень рекомендуюем. Евгений и Валентина.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Со скидкой»

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  1. Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
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  3. Ярославль - «город с физиономией»
  4. Необыкновенные закоулки Ярославля
  5. Ярославль - древний город символов
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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Со скидкой" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 710 до 9 491 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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