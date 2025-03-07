Туры со скидкой в Йошкар-Оле до 10%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Йошкар-Оле, цены от 22 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
На машине
скидка
10%
4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальных блюд
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
7 мар в 14:30
14 мар в 14:30
6600059 400 за человека
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
3 дня
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
28 фев в 14:30
7 мар в 14:30
4300038 700 за человека
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
2 дня
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
1 мар в 14:30
8 мар в 14:30
2500022 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
  2. Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
  3. В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Архангельская слобода
  2. Воскресенская набережная
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная Брюгге
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в феврале 2025
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