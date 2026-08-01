Дегустации на турх в Южно-Сахалинске – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 тура в категории «С дегустацией» в Южно-Сахалинске, цены от 80 609 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
2 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «С дегустацией»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Остров Итуруп. Сокращенная программа;
  2. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан;
  3. Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "С дегустацией" можно забронировать 4 тура от 80 609 до 278 489. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «С дегустацией», 4 ⭐ отзыва, цены от 80609₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь