Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Первая остановка на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Посещение Белых скал и зеркального пляжа сделают путешествие незабываемым»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вы будете любоваться Охотским морем с палубы, дойдете до кальдеры вулкана Головнина, прогуляетесь по заброшенным японским тоннелям, расслабитесь в термальных источниках и увидите зеркальный пляж бухты Касатка»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Первая остановка на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Перед Вами предстанут дымящиеся склоны действующего вулкана Баранского и лавовое плато Янкито, где тысячи лет назад текла раскалённая магма, зеркальный пляж и белоснежные скалы»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по берегу Тихого океана: залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты, истории Перл-Харбора и Итурупской четверки»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Также Взморье знаменито тем, что море выбрасывает здесь на берег кусочки янтаря, поэтому местные называют местный пляж Янтарным побережьем»
132 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Они поражают своей резной формой и эффектно выглядят на контрасте с черным вулканическим песком пляжа, раскинувшегося у их подножия»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Пляжи»
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