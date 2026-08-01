Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд-каньону Белых скал»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Они представляют собой длинный, порядка 10 км, береговой обрыв, состоящий из постоянно разрушающихся мягких пород вулканической пемзы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд-каньону Белых скал»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Они представляют собой длинный, порядка 10 км, береговой обрыв, состоящий из постоянно разрушающихся мягких пород вулканической пемзы - белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд каньону Белых скал»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Каньоны»
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