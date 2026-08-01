Туры по каньонам

Найдено 16 туров в категории «Каньоны» в Южно-Сахалинске, цены от 80 609 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
Аренда катера
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Аренда катера
Джип-туры
12 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд-каньону Белых скал»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
2 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Джиппинг
На автобусе
На лодке
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Они представляют собой длинный, порядка 10 км, береговой обрыв, состоящий из постоянно разрушающихся мягких пород вулканической пемзы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
На лодке
4 дня
2 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
16 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд-каньону Белых скал»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
На лодке
На теплоходе
5 дней
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Джип-туры
10 дней
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Они представляют собой длинный, порядка 10 км, береговой обрыв, состоящий из постоянно разрушающихся мягких пород вулканической пемзы - белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по гранд каньону Белых скал»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
13 дней
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
17 дней
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Каньоны»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15:
  1. Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп;
  2. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп;
  3. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп;
  4. Остров Итуруп. Сокращенная программа;
  5. Сахалин - Итуруп. Авиатур.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Каньоны" можно забронировать 16 авторских туров от 80 609 до 395 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 16 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Каньоны», 22 ⭐ отзыва, цены от 80609₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь