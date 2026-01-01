Туры по рекам в Южно-Сахалинске 2026

Найдено 6 туров в категории «По рекам и каналам» в Южно-Сахалинске, цены от 96 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
16 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Экскурсия к подножию вулкана Баранского: прогулки по зарослям курильского бамбука, Старая геотермальная ТЭС, Кипящее озеро, «Голубое око», «Островной перекус» (сказать подробнее не можем — сюрприз), прогулка по реке Кипящей»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
  1. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп;
  2. Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп;
  3. Сказочный Итуруп;
  4. К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп;
  5. Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 6 авторских туров от 96 900 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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