Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Экскурсия к подножию вулкана Баранского: прогулки по зарослям курильского бамбука, Старая геотермальная ТЭС, Кипящее озеро, «Голубое око», «Островной перекус» (сказать подробнее не можем — сюрприз), прогулка по реке Кипящей»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 6 авторских туров от 96 900 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Южно-Сахалинск – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из туров на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь