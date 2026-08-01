Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Шампанское»
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