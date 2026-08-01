Интересные программы мастер-классы Южно-Сахалинска

Найдено 5 туров в категории «Мастер-классы» в Южно-Сахалинске, цены от 132 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
Аренда катера
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Аренда катера
Джип-туры
12 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
14 дней
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
Прогулки на каяках
На поезде
Ж/Д туры
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
132 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп;
  2. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  3. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп;
  4. Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней;
  5. Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 5 авторских туров от 132 000 до 357 279. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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