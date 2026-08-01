Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение спа-комплекса с видом на вулкан (продолжительность 2 часа)»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Каждая минута на этих островах дарит открытия: от прогулок по тропам среди густой растительности до расслабляющих термальных источников»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А ещё сможете расслабиться в горячих термальных источниках, попробовать сваренные в вулканической воде яйца и даже научиться открывать устрицы»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вы попробуете дальневосточные деликатесы, отправитесь на остров на теплоходе, увидите фумарольное поле вулкана Менделеева и искупаетесь в диких термальных источниках»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские (продолжительность 2–3 часа)»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Термальные источники вулкана Менделеева»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет отдых в термальных источниках, поездка на мыс Великан, экскурсия к маяку Анива, прогулка по лавовому плато Янкито, поездка к удивительным Белым скалам»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Здесь вам откроются фантастические пейзажи: вулканы, горячие озера, выброшенное на мель рыболовное судно и, конечно, термальные источники»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь каждый пейзаж напоминает сцену из фантастического фильма: кипящие озёра, термальные источники, скалы, напоминающие марсианские ландшафты, и бескрайние водные просторы»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вы посетите фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, бухту Касатка, плато Янкито и Белые скалы, а также примите участие в увлекательном джип-туре»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемый выезд к Белым скалам»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вы будете любоваться Охотским морем с палубы, дойдете до кальдеры вулкана Головнина, прогуляетесь по заброшенным японским тоннелям, расслабитесь в термальных источниках и увидите зеркальный пляж бухты Касатка»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А ещё сможете расслабиться в горячих термальных источниках и даже сварить яйца в термальном ручье»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Посещение термальных источников «Жаркие воды»»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом туре вас ждут приключения на Сахалине, Кунашире и Шикотане, разнообразие морепродуктов, живописные бухты, мысы, вулканы и термальные источники»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом туре вас ждут приключения на Сахалине, Кунашире и Шикотане, разнообразие морепродуктов, живописные бухты, мысы, вулканы и термальные источники»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Купание в диких термальных источниках (по желанию)»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Маршрут на фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут невероятные пейзажи Черных и Белых скал, термальные источники, завораживающий залив Касатка и самобытное плато Янкито, вулкан Баранского и, конечно, бескрайние просторы»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Термальные источники вулкана Менделеева»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«11:00 Отправление на маршрут Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского (в пути 20 км)»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А после маршрутов будем отдыхать в термальных источниках, наслаждаясь покоем и видами вокруг»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом захватывающем четырёхдневном туре вас ждёт знакомство со знаковыми локациями острова на новых джипах Tank 300, выход в море к китам на премиальной яхте, проживание в спа-отеле с видом на вулкан, вкусные завтраки и обеды с морепродуктами»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«По желанию можно отправиться в один из спа-центров, пользующихся очень большой популярностью у гостей Южно-Сахалинска, так как остров знаменит горячими минеральными водами и целебной грязью»
132 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вы посетите знаковые места Сахалина, Кунашира и Шикотана, полюбуетесь живописными бухтами и мысами, отправитесь к вулканам и искупаетесь в диких термальных источниках»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение спа-комплекса с видом на вулкан (продолжительность 2 часа)»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение термальных источников «Ванночки» или «Жаркие воды»»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Термальные источники вулкана Менделеева»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение спа-комплекса на территории гостиницы»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
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