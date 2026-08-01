Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Базары»
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