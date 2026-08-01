Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В воздухе близ водопада стоит заметный запах сероводорода, а на скалистом склоне, по которому стекает вода, видны белые подтеки — это выходы минеральных источников»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Минеральные источники»
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