Туры к минеральным источникам Южно-Сахалинска

Найдено 11 туров в категории «Минеральные источники» в Южно-Сахалинске, цены от 75 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
1 отзыв
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
16 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В воздухе близ водопада стоит заметный запах сероводорода, а на скалистом склоне, по которому стекает вода, видны белые подтеки — это выходы минеральных источников»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
На микроавтобусе
8 дней
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Минеральные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11:
  1. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  2. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  3. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп;
  4. Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня;
  5. Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Минеральные источники" можно забронировать 11 авторских туров от 75 500 до 373 900. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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