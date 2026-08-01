Туры по паркам Южно-Сахалинска

Найдено 10 туров в категории «Парки» в Южно-Сахалинске, цены от 88 559 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
На пароме
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«площадка исторического парка «Россия – моя история» (ул»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Джиппинг
На автобусе
На лодке
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
14 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«площадка исторического парка «Россия – моя история» (ул»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Джип-туры
10 дней
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
Прогулки на каяках
На поезде
Ж/Д туры
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
132 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
15 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
12 дней
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Парки»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10:
  1. Путешествие на Сахалин и Кунашир;
  2. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  3. Сахалин - Итуруп. Авиатур;
  4. Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней;
  5. Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Парки" можно забронировать 10 авторских туров от 88 559 до 325 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Парки», 9 ⭐ отзывов, цены от 88559₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь