На встречу с хрупким миром первозданной природы лучше всего отправиться самостоятельно или в небольшой компании, что я и предлагаю вам сделать.



Вы окажетесь в удивительных местах, наполненных ароматами хвои и соленых морских брызг, а я расскажу вам легенды и истории о Куршской косе, где дюны поют, а леса танцуют.