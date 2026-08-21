Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя Белград — город на слиянии двух рек, где история встречается с современностью.



Прогуляйтесь по древним стенам крепости Калемегдан, посмотрите на Дунай с вершины Башни Тысячелетия в Земуне и ощутите ритм столицы в кварталах Нового Белграда.



Это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее знакомство с Белградом — атмосферным, разносторонним и живым.

Ольга Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €347 за экскурсию Цена за 1-19 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 8 часов 1-19 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Белград — город, который чувствуешь Белградская крепость и Калемегдан Первая встреча с Сербией начинается с Белграда — города с характером, историей и душой. Вы побываете в самом сердце столицы — у слияния Савы и Дуная, где возвышается Белградская крепость и раскинулся парк Калемегдан. С её стен открываются захватывающие виды, а каждый камень хранит вековую историю. Новый Белград и Земун Контрастом к старине станет Новый Белград — современный район с широкими проспектами и деловыми кварталами. Затем вы отправитесь в Земун — некогда австро-венгерский город, который до сих пор сохраняет европейское очарование. Здесь вас ждёт прогулка по набережной Дуная и подъём к Башне Тысячелетия на холме Гардош. Топчидерский парк и гора Авала Далее маршрут ведёт в Топчидерский парк — бывшую резиденцию князя Милоша Обреновича и зелёный оазис в черте города. Вы подниметесь на гору Авала, где расположены мемориал героям Первой мировой войны и телевышка с панорамной площадкой. Сердце Белграда — храмы, парламент и богемный квартал В центре столицы вас ждут знаковые места: величественный Храм Святого Саввы, церковь русской эмиграции с могилой барона Врангеля, здание парламента, резиденция президента и уютный богемный квартал Скадарлия. Завершится экскурсия прогулкой по пешеходной улице Кнезя Михаила — излюбленному месту встреч белградцев. Эта поездка подарит не только знания, но и глубокое ощущение атмосферы Белграда — тёплой, разнообразной и гостеприимной.

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