Откройте для себя Белград — город на слиянии двух рек, где история встречается с современностью.
Прогуляйтесь по древним стенам крепости Калемегдан, посмотрите на Дунай с вершины Башни Тысячелетия в Земуне и ощутите ритм столицы в кварталах Нового Белграда.
Это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее знакомство с Белградом — атмосферным, разносторонним и живым.
Прогуляйтесь по древним стенам крепости Калемегдан, посмотрите на Дунай с вершины Башни Тысячелетия в Земуне и ощутите ритм столицы в кварталах Нового Белграда.
Это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее знакомство с Белградом — атмосферным, разносторонним и живым.
Описание экскурсииБелград — город, который чувствуешь Белградская крепость и Калемегдан Первая встреча с Сербией начинается с Белграда — города с характером, историей и душой. Вы побываете в самом сердце столицы — у слияния Савы и Дуная, где возвышается Белградская крепость и раскинулся парк Калемегдан. С её стен открываются захватывающие виды, а каждый камень хранит вековую историю. Новый Белград и Земун Контрастом к старине станет Новый Белград — современный район с широкими проспектами и деловыми кварталами. Затем вы отправитесь в Земун — некогда австро-венгерский город, который до сих пор сохраняет европейское очарование. Здесь вас ждёт прогулка по набережной Дуная и подъём к Башне Тысячелетия на холме Гардош. Топчидерский парк и гора Авала Далее маршрут ведёт в Топчидерский парк — бывшую резиденцию князя Милоша Обреновича и зелёный оазис в черте города. Вы подниметесь на гору Авала, где расположены мемориал героям Первой мировой войны и телевышка с панорамной площадкой. Сердце Белграда — храмы, парламент и богемный квартал В центре столицы вас ждут знаковые места: величественный Храм Святого Саввы, церковь русской эмиграции с могилой барона Врангеля, здание парламента, резиденция президента и уютный богемный квартал Скадарлия. Завершится экскурсия прогулкой по пешеходной улице Кнезя Михаила — излюбленному месту встреч белградцев. Эта поездка подарит не только знания, но и глубокое ощущение атмосферы Белграда — тёплой, разнообразной и гостеприимной.
Экскурсию можем организовать в любое, удобное для Вас время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белградская крепость
- Парк Калемегдан
- Земунская набережная
- Башня Тысячелетия на холме Гардош
- Новый Белград
- Топчидерский парк
- Резиденция князя Милоша Обреновича
- Гора Авала
- Мемориальный комплекс
- Телевышка с панорамной площадкой
- Храм Святого Савы
- Церковь Святой Троицы
- Могила барона Врангеля
- Парламент
- Мэрия и президентский дворец
- Квартал Скадарлия
- Улица Кнезя Михаила
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт (авто-пешеходный вариант)
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n башня Тысячелетия - €3/чел. /n смотровая площадка на телевышке - €5/чел.
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можем организовать в любое, удобное для Вас время.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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