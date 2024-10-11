6 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы, поучаствовать в сафари по нацпарку, погладить черепах и слонов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
24 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$1 100 за человека
8 дней
Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
20 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
127 404₽ за человека
5 дней
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Окунуться в атмосферу «маленькой Англии», покормить слонов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
18 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
78 323₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга11 октября 2024Был индивидуальный тур для двоих по основным достопримечательностям 6 дней -5 ночей. Комфортный автомобиль, профессиональный водитель и хороший русскоговорящий гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 9 мая»
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