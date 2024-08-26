6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
€1 060 за человека
6 дней
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 10:00
4 ноя в 10:00
$1 250 за человека
15 дней
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Понаблюдать за слонами, собрать чай на плантации и расслабиться у океана
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
9 фев в 08:00
2 мар в 08:00
$1 750 за человека
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 10:00
1 янв в 10:00
$1 590 за человека
8 дней
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 дек в 12:00
12 дек в 12:00
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара26 августа 2024Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «В марте»
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- Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
- Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
- Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
- Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
- Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "В марте" можно забронировать 5 авторских туров от 1 060 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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