6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
$900 за человека
10 дней
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
2 дек в 11:00
13 янв в 11:00
$1 500 за человека
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 10:00
1 янв в 10:00
$1 590 за человека
8 дней
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 дек в 12:00
12 дек в 12:00
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «В апреле»
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- Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
- Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
- Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
- Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 900 до 1 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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