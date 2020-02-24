Что вас ожидает

Hollywood, Beverly Hills и Malibu: американская мечта

Наша первая остановка — популярнейшая надпись HOLLYWOOD на холмах. Вы посмотрите на нее вблизи, сделаете фото с выгодного ракурса и полюбуетесь видом на город Ангелов.

После мы с ветерком проедем по Беверли-Хиллз, мимо отеля из «Красотки», к Rodeo Drive, улице мировых люксовых брендов, — и я расскажу, какую тайну хранят земли этого города с астрономическими ценами на недвижимость.

Живописная дорога вдоль виноделен приведет нас на ранчо в красивом уголке природы, обустроенном для приятных посиделок. Здесь можно пообедать и оценить местные вина, наслаждаясь горным воздухом.

Легендарные пляжи тихоокеанского побережья

Вы побываете на пляже El Matador, где высадились первые конкистадоры, восхититесь его скалами и утесами, уходящими в океан. Поверьте, это нужно увидеть вживую! Оттуда отправимся на Abbot Kinney, фактурную улицу с сумасшедшей концентрацией модных магазинов, кафе, стрит-арта и трендов. Вы заглянете в магазин с местными товарами и попробуете самое популярное в ЛА мороженое.

Конечно, я отвезу вас на пляж бодибилдиров Venice, где тренировался Шварценеггер. Сегодня это место облюбовали свободные художники и музыканты. Атмосфера непередаваема, особенно на закате.

Даунтаун — сердце Лос-Анжелеса

В последней части путешествия мы будем ориентироваться на время и ваши силы, но обязательно увидим минимум: концерт-холл Уолта Диснея, Парламент, фантастический собор Богоматери Ангелов и Библиотеку. Проедем по Бродвею и, при желании, по улицам Skid RowЮ, самого неблагополучного района ЛА.

После экскурсии вы сможете остаться в центре или поужинать в ресторане одного из небоскребов с видом на огни Лос-Анжелеса. Или я отвезу вас в отель отдыхать перед следующим днем в городе городов!