  1. США
  2. Экскурсии

  3. Лос-Анжелес по максимуму!

Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии

Игорь
Задать вопрос
Игорь – ваш гид
Невероятная столица кино, неоднозначный город-мечта, мир пальм и небоскребов у океана — я с радостью открою для вас LA с разных сторон.

Расскажу о его прошлом и о жизни в США, об истории киноиндустрии, духе свободы и креатива.

Без лишней траты времени, сил и нервов вы за 1 день проедете по Голливуду, Беверли-Хиллз, пляжам, Даунтауну и другим главным локациям.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Встреча у вашего отеля в ЛА
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!

Что вас ожидает

Hollywood, Beverly Hills и Malibu: американская мечта
Наша первая остановка — популярнейшая надпись HOLLYWOOD на холмах. Вы посмотрите на нее вблизи, сделаете фото с выгодного ракурса и полюбуетесь видом на город Ангелов.

После мы с ветерком проедем по Беверли-Хиллз, мимо отеля из «Красотки», к Rodeo Drive, улице мировых люксовых брендов, — и я расскажу, какую тайну хранят земли этого города с астрономическими ценами на недвижимость.

Живописная дорога вдоль виноделен приведет нас на ранчо в красивом уголке природы, обустроенном для приятных посиделок. Здесь можно пообедать и оценить местные вина, наслаждаясь горным воздухом.

Легендарные пляжи тихоокеанского побережья
Вы побываете на пляже El Matador, где высадились первые конкистадоры, восхититесь его скалами и утесами, уходящими в океан. Поверьте, это нужно увидеть вживую! Оттуда отправимся на Abbot Kinney, фактурную улицу с сумасшедшей концентрацией модных магазинов, кафе, стрит-арта и трендов. Вы заглянете в магазин с местными товарами и попробуете самое популярное в ЛА мороженое.

Конечно, я отвезу вас на пляж бодибилдиров Venice, где тренировался Шварценеггер. Сегодня это место облюбовали свободные художники и музыканты. Атмосфера непередаваема, особенно на закате.

Даунтаун — сердце Лос-Анжелеса
В последней части путешествия мы будем ориентироваться на время и ваши силы, но обязательно увидим минимум: концерт-холл Уолта Диснея, Парламент, фантастический собор Богоматери Ангелов и Библиотеку. Проедем по Бродвею и, при желании, по улицам Skid RowЮ, самого неблагополучного района ЛА.

После экскурсии вы сможете остаться в центре или поужинать в ресторане одного из небоскребов с видом на огни Лос-Анжелеса. Или я отвезу вас в отель отдыхать перед следующим днем в городе городов!

Организационные детали

Стоимость парковок оплачивается дополнительно (18$). Еда и напитки (по желанию) также не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на автомобиле бизнес-класса Kia Optima
  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно после экскурсии (по желанию).
  • Очередность локаций может меняться в зависимости от расположения вашего отеля и с учетом ваших пожеланий. Напишите мне, и я «соберу» ваш идеальный маршрут.
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!
Лос-Анжелес по максимуму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в ЛА.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Игорь
Игорь
Привет, меня зовут Игорь! Мой жизненный путь привел меня в Лос-Анджелес, а любопытство, любовь к фактам и большой опыт путешествий — к желанию делиться накопленными знаниями со всеми, кому они могут быть полезны. Я автор канала о Лос-Анжелесе — об одном из самых уникальных, на мой взгляд, городов мира — о его природе, кухне, искусстве, быте и курьезах жизни в США. Мне есть, о чем вам рассказать, чем удивить. Я смотрю на город не просто как на очередное место жизни или набор достопримечательностей — я исследую его со всех сторон, ищу особенности, отличия от тех мест, где жил и путешествовал раньше. И нет большего удовольствия, чем делиться этим с другими путешественниками, раскрывать вам все грани города Ангелов и давать возможность решить самим, какое место он займет именно в вашем сердце.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Все. Вот отлично, интересные локации.

Индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе

Влюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-Анжелес
$338 за экскурсию
7 часов
51 отзыв
Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле
Это путешествие разрушит множество стереотипов и покажет Лос-Анджелес с совершенно разных, порой весьма непредсказуемых сторон. Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок самых известных и культовых фильмов, посещением мест, куда не ступала нога даже бывалого калифорнийца, а также интересными историями из уст жителя города. Я расскажу о Голливуде, секреты съемок, о том, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус. Поделюсь с вами особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране. Вы также обязательно узнаете историю города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествиеСамый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествиеСамый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
$495 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Приглашаем увидеть город Ангелов в увлекательном и запоминающемся ракурсе. Даже если это уже ваш 21-й приезд в Лос-Анджелес — мы сможем вас удивить. В нашем туре вы увидите этот город вечно живым, настоящим, кинематографичным, гламурным, вкусном, полном роскоши и загадочных историй.
Понять Лос-Анджелес за один деньПонять Лос-Анджелес за один деньПонять Лос-Анджелес за один день
скидка25%
$733
$550 за экскурсию
10 часов
33 отзыва
Посвятить один день знакомству с разнообразием Лос-Анджелеса
Для вас мы сделали очень насыщенную прогулку по Лос-Анджелесу: можно сказать, что вы посмотрите почти весь город за один день! Мы увидим очень многогранный Лос-Анджелес: различные эпохи, стили, национальные районы и т.д. Но главное, мы многое знаем о киноиндустрии Голливуда (ведь сами работаем в кино) и поделимся этим с вами. Мы расскажем много интересного о жизни города и его особенностях, а также раскроем уникальные секреты этого необычного мегаполиса.
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»
$75 за трансфер
1.5 часа
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом
После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте. Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете туристические лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.
Обратная сторона Лос-АнджелесаОбратная сторона Лос-АнджелесаОбратная сторона Лос-Анджелеса
$250 за экскурсию
6 часов
12 отзывов
Посмотреть на город глазами местных и узнать его по-настоящему
Город Ангелов по своему облику совершенно не похож на большинство других городов, особенно европейских, поэтому туристам сложно освоиться в нём без проводника. Моя задача — показать вам и сделать ближе и понятнее настоящий Лос-Анджелес с его барами и дешёвыми закусочными, национальными дистриктами, сообществами талантливых людей, граффити и розовым закатным солнцем, которое тонет в бетоне на фоне цветных вывесок. Вы прочувствуете атмосферу города и проникнетесь американской мечтой, которой стоит пожить хотя бы день.
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк СеквойяИз Лос-Анджелеса в легендарный парк СеквойяИз Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
$900 за экскурсию
13 часов
Побывать в индейской резервации, посетить исторический кантри-бар и поразиться исполинским деревьям
Вы откроете одну из лучших природных достопримечательностей на склонах гор Сьерра-Невада — парк Секвойя с крупнейшим деревом мира «Генерал Шерман». А по пути заедете на сказочное озеро Пирамида, услышите легенды северных пайютов, узнаете об эпохе «золотой лихорадки» и нефтяной истории Бейкерсфилда, где зародилось направление кантри.

Выбирайте и другие экскурсии в Лос-Анджелесе

ТрансферыПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыВсеБары и ночная жизньСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеВ другой городНа автомобилеОбзорныеГрупповые