12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Грани города

Вы побываете в самых колоритных районах города и поймёте, что разномастный Лос-Анджелес — противоположность самому себе. В корейском К-Тауне мы заглянем в Dive Bar, который существует уже 55 лет и помнит любовные истории известных политических деятелей. В бизнес-центре Даунтаун вы узнаете, почему этот район называли городом-призраком, попробуете любимый коктейль Чарли Чаплина и краем глаза посмотрите на улицу бездомных Скидроу. А в модном урбанистическом Артс Дистрикте увидите лофты, шоурумы, обилие стрит-арта и реку Лос-Анджелес, фильмография которой не хуже, чем у голливудских старлеток.

Быт и вкусы Лос-Анджелеса

Я расскажу, как американцы коротают досуг, как развивается местный бизнес, чем Калифорния отличается от всей остальной Америки и что заказать в любом баре, если вы не хотите пить алкоголь. Вы запомните черты типично американского питейного заведения: тусклое освещение, простой интерьер, дешёвые закуски и много завсегдатаев. Во что американцы играют в компаниях, зачем нужны золотые таблички на барных стойках, где попробовать мексиканскую кухню и лучшую пиццу в городе — всё это не останется секретами, которыми местные редко делятся с туристами. За эти 6 часов вы узнаете Лос-Анджелес изнутри и, возможно, почувствуете себя его частью.