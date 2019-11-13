12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. США
  2. Экскурсии

  3. Обратная сторона Лос-Анджелеса

Посмотреть на город глазами местных и узнать его по-настоящему

Буртэ
Задать вопрос
Буртэ – ваш гид
Город Ангелов по своему облику совершенно не похож на большинство других городов, особенно европейских, поэтому туристам сложно освоиться в нём без проводника.

Моя задача — показать вам и сделать ближе и понятнее настоящий Лос-Анджелес с его барами и дешёвыми закусочными, национальными дистриктами, сообществами талантливых людей, граффити и розовым закатным солнцем, которое тонет в бетоне на фоне цветных вывесок.

Вы прочувствуете атмосферу города и проникнетесь американской мечтой, которой стоит пожить хотя бы день.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса

Что вас ожидает

Грани города
Вы побываете в самых колоритных районах города и поймёте, что разномастный Лос-Анджелес — противоположность самому себе. В корейском К-Тауне мы заглянем в Dive Bar, который существует уже 55 лет и помнит любовные истории известных политических деятелей. В бизнес-центре Даунтаун вы узнаете, почему этот район называли городом-призраком, попробуете любимый коктейль Чарли Чаплина и краем глаза посмотрите на улицу бездомных Скидроу. А в модном урбанистическом Артс Дистрикте увидите лофты, шоурумы, обилие стрит-арта и реку Лос-Анджелес, фильмография которой не хуже, чем у голливудских старлеток.

Быт и вкусы Лос-Анджелеса
Я расскажу, как американцы коротают досуг, как развивается местный бизнес, чем Калифорния отличается от всей остальной Америки и что заказать в любом баре, если вы не хотите пить алкоголь. Вы запомните черты типично американского питейного заведения: тусклое освещение, простой интерьер, дешёвые закуски и много завсегдатаев. Во что американцы играют в компаниях, зачем нужны золотые таблички на барных стойках, где попробовать мексиканскую кухню и лучшую пиццу в городе — всё это не останется секретами, которыми местные редко делятся с туристами. За эти 6 часов вы узнаете Лос-Анджелес изнутри и, возможно, почувствуете себя его частью.

Организационные детали

  • Программа экскурсии рассчитана только на взрослых
  • С собой обязательно нужно взять паспорт или водительские права
  • В стоимость экскурсии включены все расходы на транспорт
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса
Обратная сторона Лос-Анджелеса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Буртэ
Буртэ
Добро пожаловать в удивительный и многогранный Лос Анджелес. Меня зовут Буртэ, и я с удовольствием стану вашими проводником в мой любимый и уже родной город. У меня за спиной осталось много путешествий и приключений по всему миру, но именно в Лос Анджелесе мне захотелось разобрать свой рюкзак и остаться здесь жить. На мой взгляд, популярные туристические достопримечательности стоит посетить только ради пары инстаграмных фотографий. А большую часть своего путешествия посвятить прогулкам по эклектичным районам города, попробовать кухни мира, выпить местного пива в секретном баре или солнечного калифорнийского вина на 73 этаже, ну и, конечно, проводить самые красивые закаты на берегу Тихого океана. А если после нашей встречи вам захочется приключений, мы запрыгнем в машину и поедем покорять романтичный San Francisco, порочный Las Vegas, волшебный Grand Canyon или проедемся по знаменитой дороге вдоль Тихого океана с умопомрачительными видам — Pacific Coast Highway. Жду вас и до скорой встречи!
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Экскурсия была очень познавательной. Посетили места, которые будучи гостем города, самостоятельно не нашли бы. Буртэ очень интересно рассказывает про город. Спасибо.
4 октября 2019
Экскурсия, очень понравилась. Содержательно, очень интересно. Я получил полное представление о жизни Лос-Анджелесе и его достопримечательностях. Буртэ большая молодец, спасибо!!!
1 октября 2019
Буртэ! Огромное спасибо за эту экскурсию, за общение, за тот колорит, который я смог увидеть и прочувствовать, побывав пусть и всего несколько часов, но со стороны как бы местных жителей. И такой взгляд добавил широты восприятия, тонкости оттенков, чуткости осязание ритмов этого яркого, динамичного, очень разного города. Точно еще сюда приеду! И эта экскурсия, именно такой вид и способ погружения в город, были мне нужны, чтобы лучше раскрыть для себя Город Ангелов. Да, ангелы бывают разные, но каждый сам определяет для себя к какой стороне принадлежит)
Еще раз большое спасибо!!!
6 августа 2019
Мы очень опытные путешественники и к выбору частного гида подходим основательно. Мы никогда не берем базовые обзорные экскурсии, а выбираем что-то особенное и обязательно общаемся с гидом заранее, чтобы убедиться в том, что наши интересы и знания гида соответствуют друг другу.
Прочитали много положительных отзывов о гиде Буртэ и в дальнейшей переписке с ней всё было отлично. Мы готовились к интересному вечеру. НО за день до нашей экскурсии Буртэ сказала, что вместо нее будет другой, но не менее опытный гид, за которого она ручается. Для чего это было сделано, в итоге не понятно. Мы сначала расстроились, но доверились и не стали отменять встречу.
Экскурсия называется «Обратная сторона Лос-Анджелеса» (на что мы и рассчитывали), а в итоге получилась «Обратная сторона хорошей экскурсии). К сожалению, наш новый гид Игорь сказал сразу, что его экскурсия отличается от изначально забронированной. Живет он в ЛА менее года. И готов показать базовые места, о которых мы и сами осведомлены и в большинстве из них уже побывали. Игорь вежливый, воспитанный, но гидом быть только тренируется.
Со стороны Буртэ было бы корректно отменить экскурсию, а не закрывать дырку в сценарии человеком, не способным это сделать. В итоге мы сократили время «экскурсии» в 2 раза. Заплатили также в 2 раза меньше, но всё равно жаль потраченного времени и сотни баксов.
25 июля 2019
Буртэ - молодец, очень хорошая экскурсия с посещением мест , описанием событий, про которые вам обычно не расскажут на стандартной экскурсии. Ну и под конец после помещения 4го бара, настроение становится совсем хорошим.
21 мая 2019
Очень рада знакомству с такими позитивными людьми! Переделали экскурсию по моей программе, так как в Лос-Анджелесе была одна, проездом и хотелось осмотреть город. Большое спасибо и , надеюсь, до новых встреч!!!!!)))))
17 мая 2019
Буртэ - доброжелательная и открытая. Рассказал свой опыт проживания в Лос-Анджелесе и провела по секретным местам местных жителей. Подача легкая и непринужденная.
1 февраля 2019
Здорово , Бурте большая умница и есть куда стремиться,
25 ноября 2018
Отличная экскурсия, всем рекомендую! Буртэ хороший рассказчик, покажет и расскажет много интересного !
18 октября 2018
Очень душевная экскурсия, Буртэ действительно показала атмосферные места, которые знакомы только местным жителям. Порадовало, что план экскурсии был скорректирован согласно моим пожеланиям. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Лос-Анжелесом с иной стороны.
Ещё 2 отзыва

Обзорные экскурсии в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес: руководство по применениюЛос-Анджелес: руководство по применениюЛос-Анджелес: руководство по применению
$100 за человека
7 часов
12 отзывов
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
Всё разнообразие города Ангелов — за один день! Вы полюбуетесь панорамой Лос-Анджелеса и сделаете лучшие снимки. Посетите различные районы, осмотрите знаменитый вокзал и пройдете по Аллее славы. Я поделюсь советами, как провести время с пользой и как перемещаться на общественном транспорте и помогу узнать город как свои пять пальцев.
Влюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-Анжелес
$338 за экскурсию
7 часов
51 отзыв
Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле
Это путешествие разрушит множество стереотипов и покажет Лос-Анджелес с совершенно разных, порой весьма непредсказуемых сторон. Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок самых известных и культовых фильмов, посещением мест, куда не ступала нога даже бывалого калифорнийца, а также интересными историями из уст жителя города. Я расскажу о Голливуде, секреты съемок, о том, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус. Поделюсь с вами особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране. Вы также обязательно узнаете историю города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.
Лос-Анжелес по максимуму!Лос-Анжелес по максимуму!Лос-Анжелес по максимуму!
$350 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии
Невероятная столица кино, неоднозначный город-мечта, мир пальм и небоскребов у океана — я с радостью открою для вас LA с разных сторон. Расскажу о его прошлом и о жизни в США, об истории киноиндустрии, духе свободы и креатива. Без лишней траты времени, сил и нервов вы за 1 день проедете по Голливуду, Беверли-Хиллз, пляжам, Даунтауну и другим главным локациям.
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествиеСамый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествиеСамый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
$495 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Приглашаем увидеть город Ангелов в увлекательном и запоминающемся ракурсе. Даже если это уже ваш 21-й приезд в Лос-Анджелес — мы сможем вас удивить. В нашем туре вы увидите этот город вечно живым, настоящим, кинематографичным, гламурным, вкусном, полном роскоши и загадочных историй.
Понять Лос-Анджелес за один деньПонять Лос-Анджелес за один деньПонять Лос-Анджелес за один день
скидка25%
$733
$550 за экскурсию
10 часов
33 отзыва
Посвятить один день знакомству с разнообразием Лос-Анджелеса
Для вас мы сделали очень насыщенную прогулку по Лос-Анджелесу: можно сказать, что вы посмотрите почти весь город за один день! Мы увидим очень многогранный Лос-Анджелес: различные эпохи, стили, национальные районы и т.д. Но главное, мы многое знаем о киноиндустрии Голливуда (ведь сами работаем в кино) и поделимся этим с вами. Мы расскажем много интересного о жизни города и его особенностях, а также раскроем уникальные секреты этого необычного мегаполиса.
История города Ангелов: красочный DowntownИстория города Ангелов: красочный DowntownИстория города Ангелов: красочный Downtown
От $250 за экскурсию
7 часов
20 отзывов
Узнать, как за 200 лет город вырос из поселения с 46 жителями до многомиллионного мегаполиса
Вы увидите Downtown с самых разных его сторон и поймете, как здесь уживаются офисные клерки, работающие в финансовом центре города, артисты и художники, живущие в историческом центре Downtown Лос-Анджелеса, и бездомные, обитающие в палаточных лагерях на соседних улицах. Вас ждет колоритный Chinatown, ультрасовременные и исторические здания, уютный парк, самая короткая железная дорога в мире и многое другое. И все это только центр Большого Лос-Анджелеса!

Выбирайте и другие экскурсии в Лос-Анджелесе

ТрансферыПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыВсеБары и ночная жизньСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеВ другой городНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеГрупповые