Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Теплый Малибу и практики тишины в Городе Ангелов

Начнем с живописнейшего кусочка Калифорнии — знаменитого Малибу, где вы услышите о природных особенностях региона и настроитесь на многообещающий день. А затем отправимся в Секретный парк — райский оазис с единственным в городе природным озером с подземными источниками. Здесь вы услышите историю создателя сообщества и любимого гуру Стива Джобса, откроете место, куда приезжают медитировать многие успешные люди, и узнаете, почему в офис Теслы приглашаются подобные учителя.

Звездный Беверли-Хиллз и вопрос здорового питания

Конечно, в городе со звездным статусом часть разговора мы посвятим историям съемок с участием голливудских актёров. А на Фермерском рынке темой для беседы станет важность здорового питания и отношения к этому вопросу местных жителей. Вы поразитесь тому, какое разнообразие в меню для людей с альтернативным питанием предлагает Лос-Анжелес. А при желании — попробуете что-нибудь питательное, вкусное и новенькое.

Hollywood sign, или куда приводят мечты

В завершение мы посетим главную смотровую площадку знака Голливуд, что будет отличной легкой физической практикой. Я расскажу о возможностях для будущих участников съёмок крупнейших студий. И раскрою секрет такой популярности Голливудского кино. А открывающиеся виды станут финальным эпизодом большого и приятного путешествия-трансформации по бесподобному Лос-Анджелесу.