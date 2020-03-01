Людмила проводит ещё 2 экскурсии

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Примерить на себя калифорнийский образ жизни в городе ангелов

Людмила
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Людмила – ваш гид
На прогулке по самым известным местам Города Ангелов вы услышите не только звездные истории Беверли-Хиллз и Малибу, но и узнаете о популяризации духовных практик и здорового питания, отношении к новаторским идеям и целеустремленных людях.

И в результате поймете, почему Лос-Анжелес иногда называют белым полотном, всегда готовым к кисти нового мастера.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
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Измениться в Лос-Анджелесе
Измениться в Лос-Анджелесе

Что вас ожидает

Теплый Малибу и практики тишины в Городе Ангелов
Начнем с живописнейшего кусочка Калифорнии — знаменитого Малибу, где вы услышите о природных особенностях региона и настроитесь на многообещающий день. А затем отправимся в Секретный парк — райский оазис с единственным в городе природным озером с подземными источниками. Здесь вы услышите историю создателя сообщества и любимого гуру Стива Джобса, откроете место, куда приезжают медитировать многие успешные люди, и узнаете, почему в офис Теслы приглашаются подобные учителя.

Звездный Беверли-Хиллз и вопрос здорового питания
Конечно, в городе со звездным статусом часть разговора мы посвятим историям съемок с участием голливудских актёров. А на Фермерском рынке темой для беседы станет важность здорового питания и отношения к этому вопросу местных жителей. Вы поразитесь тому, какое разнообразие в меню для людей с альтернативным питанием предлагает Лос-Анжелес. А при желании — попробуете что-нибудь питательное, вкусное и новенькое.

Hollywood sign, или куда приводят мечты
В завершение мы посетим главную смотровую площадку знака Голливуд, что будет отличной легкой физической практикой. Я расскажу о возможностях для будущих участников съёмок крупнейших студий. И раскрою секрет такой популярности Голливудского кино. А открывающиеся виды станут финальным эпизодом большого и приятного путешествия-трансформации по бесподобному Лос-Анджелесу.

Организационные детали

  • В указанную стоимость входит сопровождение гида без трансфера
  • Если вы не на авто, я могу организовать трансфер за дополнительную стоимость (зависит от размера группы)
  • Для участников больших компаний предусмотрены скидки, подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Измениться в Лос-Анджелесе
Измениться в Лос-Анджелесе
Измениться в Лос-Анджелесе
Измениться в Лос-Анджелесе
Измениться в Лос-Анджелесе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Привет, друзья! Меня зовут Людмила. За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли не простые стадии «отношений», начиная от неприязни при первой встрече, привыканию к характерам друг друга и полному принятию ... а не так давно обнаружила себя по уши влюбленной в место, в котором посчастливилось жить. За плечами опыт проезда через всю страну из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, включая культовую Трассу 66, туры по Национальным Паркам, и множество авторских экскурсий и встреч в ЛА. Своей основной задачей вижу не только знакомство вас со знаковыми местами, но также возможность передать состояние вдохновения, подъема и желания раскрывать себя с новой стороны. А удивительные «декорации» Калифорнии отлично нам в этом помогут:) Приглашаю окунуться в атмосферу одного из самых многогранных городов мира и прожить один день так, как вы сможете только оказавшись в ЛА!
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Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Влюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-Анжелес
скидка25%
$334
$251 за экскурсию
7 часов
51 отзыв
Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле
Это путешествие разрушит множество стереотипов и покажет Лос-Анджелес с совершенно разных, порой весьма непредсказуемых сторон. Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок самых известных и культовых фильмов, посещением мест, куда не ступала нога даже бывалого калифорнийца, а также интересными историями из уст жителя города. Я расскажу о Голливуде, секреты съемок, о том, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус. Поделюсь с вами особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране. Вы также обязательно узнаете историю города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океанаПляжный мир: велопрогулка вдоль океанаПляжный мир: велопрогулка вдоль океана
$69 за человека
3.5 часа
1 отзыв
Ощутить активный образ жизни, элегантность и творчество побережья Калифорнии
Пляжи Калифорнии — одна из главных природных достопримечательностей, которую стоит посетить, оказавшись в ЛА. Данный тур зарядит вас бодростью, наполнит океанским бризом, даст прочувствовать дух бунтарского Венис Бич, свободу выражения и европейское настроение Санта-Моники.

Необычные маршруты по Лос-Анджелесу

Большое американское путешествие по местам GTAБольшое американское путешествие по местам GTAБольшое американское путешествие по местам GTA
$495 за экскурсию
4 часа
Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре. Путешествие по Америке не может быть полным без захватывающих историй о современном Голливуде и его обитателях, о том, как живет и чем дышит живой, настоящий, нетуристический Лос-Анджелес, — именно это ждет вас в нашем туре. Конечно, вы знаете, что игра GTA была отрисована на реальных локациях Калифорнии, включая Лос-Анджелес. Мы покажем вам, как выглядят в действительности дома, площади, улицы, кофе и рестораны города Лос-Сантос, знакомые вам по виртуальному миру. С нами вы сможете встретить основных типажей игры Grand Theft Auto и взглянуть на Лос-Анджелес по-новому. Добро пожаловать в Los Santos реальный!
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк СеквойяИз Лос-Анджелеса в легендарный парк СеквойяИз Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
$900 за экскурсию
13 часов
Побывать в индейской резервации, посетить исторический кантри-бар и поразиться исполинским деревьям
Вы откроете одну из лучших природных достопримечательностей на склонах гор Сьерра-Невада — парк Секвойя с крупнейшим деревом мира «Генерал Шерман». А по пути заедете на сказочное озеро Пирамида, услышите легенды северных пайютов, узнаете об эпохе «золотой лихорадки» и нефтяной истории Бейкерсфилда, где зародилось направление кантри.

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