EKATERINA проводит ещё 2 экскурсии

  1. США
  2. Экскурсии

  3. Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя

Побывать в индейской резервации, посетить исторический кантри-бар и поразиться исполинским деревьям

EKATERINA
Задать вопрос
EKATERINA – ваш гид
Вы откроете одну из лучших природных достопримечательностей на склонах гор Сьерра-Невада — парк Секвойя с крупнейшим деревом мира «Генерал Шерман».

А по пути заедете на сказочное озеро Пирамида, услышите легенды северных пайютов, узнаете об эпохе «золотой лихорадки» и нефтяной истории Бейкерсфилда, где зародилось направление кантри.
$900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя

Что вас ожидает

Озеро Пирамида и резервация пайютов
Наша первая остановка — самое глубокое озеро Калифорнии, искусственный водоем для действующей плотины. Здесь, на территории индейской резервации, где проживают северные пайюты, вы услышите таинственные мифы и легенды, связанные с культурой коренных народов нынешней Калифорнии, Невады, Орегона и Айдахо. А также узнаете о «золотой лихорадке», охватившей эти места в 19 веке, и ее ключевой роли в дальнейшем экономическом развитии региона.

Бейкерсфилд — родина «черного золота»
Затем вы посетите город, на месте которого впервые в Калифорнии была обнаружена нефть. Осмотрите нефтяные вышки, сфотографируетесь у яркой вывески с названием города и пообедаете в особенном заведении — историческом баре, связанном с зарождением нового музыкального направления кантри. Кроме того, при желании, сможете посетить местные симпатичные музеи.

Непревзойденный парк Секвойя
По пути к заповеднику вас будут сопровождать панорамы полей, равнин и плантаций винограда. А на территории национального парка я отвезу вас на лучшие обзорные площадки, покажу самый крупный и самый тяжёлый живой организм на планете — дерево «Генерал Шерман». И, конечно, расскажу о богатстве «Секвойи» — ее уникальных геологических образованиях, могучих деревьях и истории создания природного памятника с величественными лесами, реками и скалами.

Организационные детали

  • Обратите внимание: поездка двухдневная, экскурсионная программа рассчитана на первый полный день, обратно в Лос-Анджелес выезжаем на следующий день, утром.
  • Трансфер и входные билеты в парк входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается питание и ночлег (с выбором отеля я помогу).
  • Остановки, их продолжительность и другие детали можно уточнить в переписке.
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
EKATERINA
EKATERINA
Меня зовут Катя, в Лос-Анджелесе я живу несколько лет. Я люблю этот город так, как будто это мой любимый мужчина. Я знаю его как никто другой! После моей экскурсии вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!
Напишите мне

EKATERINA проводит ещё 2 экскурсии

Лос-Анджелес: руководство по применениюЛос-Анджелес: руководство по применениюЛос-Анджелес: руководство по применению
$100 за человека
7 часов
12 отзывов
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
Всё разнообразие города Ангелов — за один день! Вы полюбуетесь панорамой Лос-Анджелеса и сделаете лучшие снимки. Посетите различные районы, осмотрите знаменитый вокзал и пройдете по Аллее славы. Я поделюсь советами, как провести время с пользой и как перемещаться на общественном транспорте и помогу узнать город как свои пять пальцев.
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»
$75 за трансфер
1.5 часа
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом
После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте. Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете туристические лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.

Необычные маршруты по Лос-Анджелесу

Большое американское путешествие по местам GTAБольшое американское путешествие по местам GTAБольшое американское путешествие по местам GTA
$495 за экскурсию
4 часа
Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре. Путешествие по Америке не может быть полным без захватывающих историй о современном Голливуде и его обитателях, о том, как живет и чем дышит живой, настоящий, нетуристический Лос-Анджелес, — именно это ждет вас в нашем туре. Конечно, вы знаете, что игра GTA была отрисована на реальных локациях Калифорнии, включая Лос-Анджелес. Мы покажем вам, как выглядят в действительности дома, площади, улицы, кофе и рестораны города Лос-Сантос, знакомые вам по виртуальному миру. С нами вы сможете встретить основных типажей игры Grand Theft Auto и взглянуть на Лос-Анджелес по-новому. Добро пожаловать в Los Santos реальный!
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океанаПляжный мир: велопрогулка вдоль океанаПляжный мир: велопрогулка вдоль океана
$200 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Ощутить активный образ жизни, элегантность и творчество побережья Калифорнии
Пляжи Калифорнии — одна из главных природных достопримечательностей, которую стоит посетить, оказавшись в ЛА. Данный тур зарядит вас бодростью, наполнит океанским бризом, даст прочувствовать дух бунтарского Венис Бич, свободу выражения и европейское настроение Санта-Моники.

Выбирайте и другие экскурсии в Лос-Анджелесе

ТрансферыПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыВсеБары и ночная жизньСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеВ другой городНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеГрупповые