EKATERINA проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Пирамида и резервация пайютов

Наша первая остановка — самое глубокое озеро Калифорнии, искусственный водоем для действующей плотины. Здесь, на территории индейской резервации, где проживают северные пайюты, вы услышите таинственные мифы и легенды, связанные с культурой коренных народов нынешней Калифорнии, Невады, Орегона и Айдахо. А также узнаете о «золотой лихорадке», охватившей эти места в 19 веке, и ее ключевой роли в дальнейшем экономическом развитии региона.

Бейкерсфилд — родина «черного золота»

Затем вы посетите город, на месте которого впервые в Калифорнии была обнаружена нефть. Осмотрите нефтяные вышки, сфотографируетесь у яркой вывески с названием города и пообедаете в особенном заведении — историческом баре, связанном с зарождением нового музыкального направления кантри. Кроме того, при желании, сможете посетить местные симпатичные музеи.

Непревзойденный парк Секвойя

По пути к заповеднику вас будут сопровождать панорамы полей, равнин и плантаций винограда. А на территории национального парка я отвезу вас на лучшие обзорные площадки, покажу самый крупный и самый тяжёлый живой организм на планете — дерево «Генерал Шерман». И, конечно, расскажу о богатстве «Секвойи» — ее уникальных геологических образованиях, могучих деревьях и истории создания природного памятника с величественными лесами, реками и скалами.