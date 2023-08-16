Краски, запахи, звуки, прикосновения ветра - в поездке по главным достопримечательностям города
Любой город — это не только виды.
Город — это про все 5 чувств, которые активируются, когда вы прикасаетесь к нему, слышите его ароматы и шум улиц.
Поездка на кабриолете сделает ваши впечатления более объёмными, при этом вы за день успеете гораздо больше, чем если бы пошли пешком. Беверли-Хиллз, Голливуд, Даунтаун, Малибу и многие другие знаковые места — в нашей программе.
Город — это про все 5 чувств, которые активируются, когда вы прикасаетесь к нему, слышите его ароматы и шум улиц.
Поездка на кабриолете сделает ваши впечатления более объёмными, при этом вы за день успеете гораздо больше, чем если бы пошли пешком. Беверли-Хиллз, Голливуд, Даунтаун, Малибу и многие другие знаковые места — в нашей программе.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Новое мироощущение
Его вам подарит наш тур «без крыши». Сменяющие друг друга картинки многочисленных кафе, ресторанов, магазинов, особняков и экзотических растений будут переплетаться с ароматами местной кухни, звуками природы и шумом главных улиц. Как мозаика, в вашем сердце сложится уникальный, неповторимый образ Лос-Анджелеса.
Наш маршрут
Конечно же, мы остановимся около культовых достопримечательностей, о которых гид расскажет интересные факты.
- Беверли-Хиллз. Всегда любопытно посмотреть, как и где живут самые известные люди в мире. Шикарные особняки, дорогие бутики, неповторимая атмосфера роскоши и помпезности — всё это ждёт вас.
- Голливуд. Обязательно посетим Аллею славы и прогуляемся вдоль тротуара, где каждый сможет найти звезду своего кумира и сфотографироваться с ней. Не пройдём и мимо китайского театра Граумана, около входа которого вы увидите отпечатки рук и ног селебрити. А поднявшись по ступеням театра Dolby, где проходит вручение премии Оскар и шествие по красной дорожке, вы и сами почувствуете себя знаменитостью!
- Обзорная площадка Гриффит-парка на одном из зелёных холмов. Вам откроется потрясающий панорамный вид на город. Через массивные стационарные бинокли желающие могут рассмотреть гору Маунт-Ли и знаменитый знак Hollywood.
- Даунтаун. Переведя дыхание от красоты пейзажей, мы отправимся в центр города. Здесь царит совершенно иная, деловая атмосфера, заметно отличающаяся от одноэтажной Америки.
- Санта-Моника. Прекрасным завершением станет прогулка по прибрежному городу и его живописному пляжу, а также побережью Малибу. Припарковавшись около береговой линии, сделаем эффектные фото в кабриолете на фоне океана и пальмовых аллей.
Организационные детали
- Стоимость указана за 6-часовую поездку. Если вам не хватит этого времени, то можно оплатить 8-часовую — 1150 $.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Лос-Анджелесе и по окончании отвезём обратно
- Экскурсия проходит на кабриолете Ford Mustang или другом кабриолете
- Можно с детьми старше 8 лет
- Рекомендуем взять с собой головные уборы, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я организатор экскурсий в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по всему западному побережью США. Я работаю в сфере туризма более 15 лет, организовала более 7000 индивидуальных туров, являюсь амбассадором Aviasales, а также веду полезный туристический блог. Я создала ассоциацию лучших частных гидов, которые и проведут для вас незабываемую экскурсию!
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