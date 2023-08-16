Любой город — это не только виды. Город — это про все 5 чувств, которые активируются, когда вы прикасаетесь к нему, слышите его ароматы и шум улиц. Поездка на кабриолете сделает ваши впечатления более объёмными, при этом вы за день успеете гораздо больше, чем если бы пошли пешком. Беверли-Хиллз, Голливуд, Даунтаун, Малибу и многие другие знаковые места — в нашей программе.

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Описание

Что вас ожидает

Новое мироощущение

Его вам подарит наш тур «без крыши». Сменяющие друг друга картинки многочисленных кафе, ресторанов, магазинов, особняков и экзотических растений будут переплетаться с ароматами местной кухни, звуками природы и шумом главных улиц. Как мозаика, в вашем сердце сложится уникальный, неповторимый образ Лос-Анджелеса.

Наш маршрут

Конечно же, мы остановимся около культовых достопримечательностей, о которых гид расскажет интересные факты.

Беверли-Хиллз . Всегда любопытно посмотреть, как и где живут самые известные люди в мире. Шикарные особняки, дорогие бутики, неповторимая атмосфера роскоши и помпезности — всё это ждёт вас.

. Всегда любопытно посмотреть, как и где живут самые известные люди в мире. Шикарные особняки, дорогие бутики, неповторимая атмосфера роскоши и помпезности — всё это ждёт вас. Голливуд . Обязательно посетим Аллею славы и прогуляемся вдоль тротуара, где каждый сможет найти звезду своего кумира и сфотографироваться с ней. Не пройдём и мимо китайского театра Граумана , около входа которого вы увидите отпечатки рук и ног селебрити. А поднявшись по ступеням театра Dolby , где проходит вручение премии Оскар и шествие по красной дорожке, вы и сами почувствуете себя знаменитостью!

. Обязательно посетим и прогуляемся вдоль тротуара, где каждый сможет найти звезду своего кумира и сфотографироваться с ней. Не пройдём и мимо китайского , около входа которого вы увидите отпечатки рук и ног селебрити. А поднявшись по ступеням , где проходит вручение премии Оскар и шествие по красной дорожке, вы и сами почувствуете себя знаменитостью! Обзорная площадка Гриффит-парка на одном из зелёных холмов. Вам откроется потрясающий панорамный вид на город. Через массивные стационарные бинокли желающие могут рассмотреть гору Маунт-Ли и знаменитый знак Hollywood.

на одном из зелёных холмов. Вам откроется потрясающий панорамный вид на город. Через массивные стационарные бинокли желающие могут рассмотреть гору Маунт-Ли и знаменитый знак Hollywood. Даунтаун. Переведя дыхание от красоты пейзажей, мы отправимся в центр города. Здесь царит совершенно иная, деловая атмосфера, заметно отличающаяся от одноэтажной Америки.

Переведя дыхание от красоты пейзажей, мы отправимся в центр города. Здесь царит совершенно иная, деловая атмосфера, заметно отличающаяся от одноэтажной Америки. Санта-Моника. Прекрасным завершением станет прогулка по прибрежному городу и его живописному пляжу, а также побережью Малибу. Припарковавшись около береговой линии, сделаем эффектные фото в кабриолете на фоне океана и пальмовых аллей.

Организационные детали