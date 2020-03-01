EKATERINA проводит ещё 2 экскурсии

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Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом

EKATERINA
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EKATERINA – ваш гид
После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте.

Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете туристические лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.
$75 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»

Что вас ожидает

Поездка с комфортом
Мы встретим вас в Международном аэропорту и поможем с багажом. С удобством разместим в автомобиле и постараемся максимально быстро отвезти к месту назначения. Вам не придется переживать по поводу такси: отдыхайте и наслаждайтесь видом из окна — ведь это ваша первая встреча с солнечным Лос-Анджелесом!

Лайфхаки для путешественников
Кроме того, вы получите полезную информацию, которая поможет познакомиться с городом самостоятельно: куда сходить, что посмотреть, где можно сэкономить и с чего лучше начать. Также после завершения поездки я вышлю вам на почту полезный дайджест с информацией о том, как посетить некоторые достопримечательности бесплатно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле AUDI A4 с кожаным салоном и панорамной крышей.
  • Трансфер для вас проведет мой муж.
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, дату и время прилета, количество человек, номер рейса, контактный номер и адрес отеля. Это важно в том числе и потому, чтобы мы могли скоординировать наши действия в случае задержки рейса.
  • Обратите внимание, что в среднем в аэропорту LAX паспортный контроль для граждан России длится около 1,5-2 часов.
  • Трансфер возможен не только из Международного аэропорта LAX, но и из других аэропортов города.
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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EKATERINA
EKATERINA
Меня зовут Катя, в Лос-Анджелесе я живу несколько лет. Я люблю этот город так, как будто это мой любимый мужчина. Я знаю его как никто другой! После моей экскурсии вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!
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