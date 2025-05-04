читать дальше

для личных целей был арендован автомобиль и гид (у нас был Дилик) сориентировался и поменял маршрут и содержание экскурсии, но я думаю, мы от этого только выиграли! Посетили национальный музей древностей, новую мечеть, базар и сделали обзор из окна автомобиля! Спасибо гиду за находчивость, ценные советы по дальнейшему путешествию и много новой информации!