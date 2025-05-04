Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6355 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
50 839 ₽ за человека
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
28 353 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 532 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZhanna4 мая 2025Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
- ИИрина4 декабря 2024Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!
Спасибо!
- ММихаил16 июня 2024Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well
- ААнна1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
- ООльга21 марта 2024Было интересно
Рекомендую посетить экскурсию
- ККсения14 марта 2024Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на связи накануне, в день
- ТТатьяна10 марта 2024Спасибо, Ориз, за прекрасную экскурсию! Все быстро, четко и по делу без душных историй.
Отлично провели время и узнали много нового о Таджикистане!
- ВВиталий19 января 2024Мы сердечно благодарны Борису за замечательную экскурсию по Душанбе! Мы обошли весь город, посмотрели все, что возможно. И очень полюбили
- ААнастасия5 января 2024Экскурсию проводила гид Дилноза, я впечатлилась от ее рассказов, что захотелось дальше узнавать историю и достопримечательности не только города Душанбе, но и всего Таджикистана!
Благодарю за дружескую атмосферу и эту прогулку по городу!
- ААнна7 декабря 2023Совершенно случайно оказалась в этом красивом городе Душанбе!
Решила взять экскурсию и познакомиться с городом. Большое спасибо Оризу за экскурсию! Заранее
- ААнна17 сентября 2023Отличная прогулка по красивому городу!
- ДДенис1 января 2023Спасибо Оризу за индивидуальную экскурсию, познавательный рассказ о стране, городе, людях и традициях. Ответственный и отзывчивый человек)
