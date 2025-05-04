Мои заказы

Музей музыкальных инструментов – экскурсии в Душанбе

Найдено 10 экскурсий в категории «Музей музыкальных инструментов» в Душанбе на русском языке, цены от 5084 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6355 ₽ за всё до 3 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Семь озёр: туда, где горы шепчут
На машине
13 часов
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
50 839 ₽ за человека
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека
Из Душанбе - на Искандеркуль
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
28 353 ₽ за человека
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 532 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Z
    Zhanna
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Поездка в Таджикистан вызывала много сомнений. Но оказалась - Душанбе красивый ухоженный город, за которым следят, любят и ухаживают. Здесь безумно красивая природа.
  • И
    Ирина
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем!
    Спасибо!
  • М
    Михаил
    16 июня 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well
    читать дальше

    organized and customer oriented. Good car and exelent service.

    Очень приятный молодой человек, который любит свою Родину и хочет, чтобы ее любили и все. Гид был хорошо организован и ориентирован на клиента. Хорошая машина и отличный сервис.

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
    читать дальше

    для личных целей был арендован автомобиль и гид (у нас был Дилик) сориентировался и поменял маршрут и содержание экскурсии, но я думаю, мы от этого только выиграли! Посетили национальный музей древностей, новую мечеть, базар и сделали обзор из окна автомобиля! Спасибо гиду за находчивость, ценные советы по дальнейшему путешествию и много новой информации!

  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Было интересно
    Рекомендую посетить экскурсию
  • К
    Ксения
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на связи накануне, в день
    читать дальше

    прогулки все подробно рассказывал, гуляли в парке несмотря на прохладную погоду, посетили достопримечательности и музей, даже удалось посетить мечеть! Очень вкусно пообедали в местной чайхане! Помог с организационными моментами по части поиска банкомата и снятия наличных, что очень важно российскому туристу с картой «МИР»! Отзывчивый и приятный гид! Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    10 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Спасибо, Ориз, за прекрасную экскурсию! Все быстро, четко и по делу без душных историй.
    Отлично провели время и узнали много нового о Таджикистане!
  • В
    Виталий
    19 января 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Мы сердечно благодарны Борису за замечательную экскурсию по Душанбе! Мы обошли весь город, посмотрели все, что возможно. И очень полюбили
    читать дальше

    это прекрасное место. Борис замечательно рассказывает, все очень четко и понятно, все интересно. Это один из лучших наших гидов за последнее время! Так что от всей души его рекомендую! Если еще приедем в Душанбе, снова обратимся к нему.

  • А
    Анастасия
    5 января 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Экскурсию проводила гид Дилноза, я впечатлилась от ее рассказов, что захотелось дальше узнавать историю и достопримечательности не только города Душанбе, но и всего Таджикистана!
    Благодарю за дружескую атмосферу и эту прогулку по городу!
  • А
    Анна
    7 декабря 2023
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Совершенно случайно оказалась в этом красивом городе Душанбе!
    Решила взять экскурсию и познакомиться с городом. Большое спасибо Оризу за экскурсию! Заранее
    читать дальше

    списались, встретились возле моего отеля, экскурсия прошла так здорово, интересно, атмосфера дружелюбная) Ориз сделал мне много красивых фото и в конце посоветовал местное кафе, где готовят настоящий плов. У меня было желание попробовать обязательно плов) Плов был восхитительным!
    Ещё раз большое спасибо за такой тёплый приём!:-)

  • А
    Анна
    17 сентября 2023
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Отличная прогулка по красивому городу!
  • Д
    Денис
    1 января 2023
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Спасибо Оризу за индивидуальную экскурсию, познавательный рассказ о стране, городе, людях и традициях. Ответственный и отзывчивый человек)
    Спасибо Оризу за индивидуальную экскурсию, познавательный рассказ о стране, городе, людях и традициях. Ответственный и отзывчивый человек)

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Музей музыкальных инструментов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Гуляем по Душанбе
  2. Добро пожаловать в солнечный Душанбе
  3. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
  4. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
  5. По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в декабре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Музей музыкальных инструментов" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 5084 до 50 839. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Музей музыкальных инструментов», 57 ⭐ отзывов, цены от 5084₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль