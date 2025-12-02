Мои заказы

Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе

От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Эта программа — микс адреналина и умиротворения.

На мощных гидроциклах вы пронесётесь по лазурным волнам Сиамского залива, увидите Храм Истины с моря, искупаетесь у островов Ко Сак и Ко Лан, познакомитесь с подводным миром во время снорклинга.

Вас ждут дикие пейзажи, отдых на пляже, встреча с озорными обитателями Острова обезьян и десятки километров морской свободы.
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе© Дмитрий
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе© Дмитрий
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе© Дмитрий

Описание экскурсии

Старт с пирса Бали Хай — динамичный разгон и первые километры по волнам.

Храм Истины с моря — остановка, чтобы оценить величие деревянного шедевра тайской архитектуры.

Ко Сак и Ко Лан — снорклинг в прозрачной воде, знакомство с коралловыми рыбками, обед и отдых на пляже.

Заповедный Ко Крок — скоростной круг вокруг закрытого острова и осмотр скалистых пейзажей.

Южные острова Крам Яй, Крам Ной и Ай Ра — 30 минут вокруг островов и наблюдение за морской жизнью.

Военный пляж Сай Кео — полтора часа релакса, чистый песок, ухоженная территория.

Остров обезьян — встреча с очаровательными макаками, кормление и фотосессия.

Возвращение на закате — золотой свет, морской бриз и ощущение, что день удался на все 100%.

Примерный тайминг

8:00 — отправление
12:00 — обед на Ко Лан
15:00 — Военный пляж
16:00 — Остров обезьян
17:30 — закат, возвращение

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минивэне от вашего отеля и обратно, всё необходимое оборудование и обед. Отдельно оплачивается сбор на Военном пляже — 100 батов за чел.
  • Программа подходит участникам с 18 до 70 лет, умеющим плавать. Категорически запрещается управлять гидроциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Перед стартом мы проводим обязательный инструктаж по безопасности. Всем участникам выдаём спасательные жилеты
  • На один гидроцикл садится 1 водитель и 1 пассажир. Пассажиром может быть ребёнок от 7 лет
  • Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 41 туриста
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
На катере
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$87 за человека
Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$89 за человека
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
от $312 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе