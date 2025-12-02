Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Эта программа — микс адреналина и умиротворения.
На мощных гидроциклах вы пронесётесь по лазурным волнам Сиамского залива, увидите Храм Истины с моря, искупаетесь у островов Ко Сак и Ко Лан, познакомитесь с подводным миром во время снорклинга.
Вас ждут дикие пейзажи, отдых на пляже, встреча с озорными обитателями Острова обезьян и десятки километров морской свободы.
Описание экскурсии
Старт с пирса Бали Хай — динамичный разгон и первые километры по волнам.
Храм Истины с моря — остановка, чтобы оценить величие деревянного шедевра тайской архитектуры.
Ко Сак и Ко Лан — снорклинг в прозрачной воде, знакомство с коралловыми рыбками, обед и отдых на пляже.
Заповедный Ко Крок — скоростной круг вокруг закрытого острова и осмотр скалистых пейзажей.
Южные острова Крам Яй, Крам Ной и Ай Ра — 30 минут вокруг островов и наблюдение за морской жизнью.
Военный пляж Сай Кео — полтора часа релакса, чистый песок, ухоженная территория.
Остров обезьян — встреча с очаровательными макаками, кормление и фотосессия.
Возвращение на закате — золотой свет, морской бриз и ощущение, что день удался на все 100%.
Примерный тайминг
8:00 — отправление 12:00 — обед на Ко Лан 15:00 — Военный пляж 16:00 — Остров обезьян 17:30 — закат, возвращение
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на минивэне от вашего отеля и обратно, всё необходимое оборудование и обед. Отдельно оплачивается сбор на Военном пляже — 100 батов за чел.
Программа подходит участникам с 18 до 70 лет, умеющим плавать. Категорически запрещается управлять гидроциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Перед стартом мы проводим обязательный инструктаж по безопасности. Всем участникам выдаём спасательные жилеты
На один гидроцикл садится 1 водитель и 1 пассажир. Пассажиром может быть ребёнок от 7 лет
Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 41 туриста
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!