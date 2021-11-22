Что вас ожидает

Грозные башни города: почему они так манят путешественников

После встречи у ворот в районе Калеичи вы тут же отправитесь постигать богатейшую историю Антальи через её древние постройки. Минарет Йивли — самая высокая башня в городе предстанет в виде великолепного образца исламской архитектуры. Галата Мевлеви — обитель дервишей приоткроет свои двери и покажет, как жила эта религиозная группа. Также вы полюбуетесь часовой башней Саат Кулеси, осмотрите любопытный усечённый минарет, который стоит на месте древнего языческого храма, и попробуете разгадать загадку таинственной башни Хыдырлык.

Парк на берегу моря, яркие фотокарточки и ароматный кофе

Вдоволь нагулявшись по мощёным улочкам Старого города и осмотрев всё самое интересное, вы доберётесь до живописного парка Караалиоглу, который протянулся на несколько сотен метров вдоль скалистого побережья. Здесь вас ждёт приятный и весёлый сюрприз в виде фото в красочных восточных костюмах, после чего я угощу вас турецким кофе со сладостями и отвечу на любые вопросы.

О древних цивилизациях, Шёлковом пути и других интересных моментах в истории

Во время прогулки я поделюсь с вами большим объёмом информации по разным вехам страны — но сделаю это так, что вам будет легко, понятно и очень интересно! Вы узнаете, почему вдоль средиземноморского побережья так много древних затопленных поселений. Услышите историю Антальи как места работорговли и портового города на Великом Шелковом пути. Обнаружите любопытный факт о том, какие интересные товары с территории нынешней России особенно ценились и дорого стоили на средиземноморских рынках. Я расскажу как о важных исторических моментах, так и о самых неожиданных событиях в истории Турции и Антальи.

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