По Анталье содержательно и увлекательно!

Минареты, мощёные улочки Старого города, рассказы обо всём самом-самом, турецкий кофе и весёлые фото

Анталья удивляет каждого путешественника своей многослойной и богатой историей: множество народов, цивилизаций, судьбоносных событий, которые каждый на свой лад формировали облик города.

Мы разберём эти слои на исторические эпохи, погрузимся в атмосферу древности и напоследок выпьем по чашечке самого настоящего турецкого кофе.
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
По Анталье содержательно и увлекательно!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Грозные башни города: почему они так манят путешественников

После встречи у ворот в районе Калеичи вы тут же отправитесь постигать богатейшую историю Антальи через её древние постройки. Минарет Йивли — самая высокая башня в городе предстанет в виде великолепного образца исламской архитектуры. Галата Мевлеви — обитель дервишей приоткроет свои двери и покажет, как жила эта религиозная группа. Также вы полюбуетесь часовой башней Саат Кулеси, осмотрите любопытный усечённый минарет, который стоит на месте древнего языческого храма, и попробуете разгадать загадку таинственной башни Хыдырлык.

Парк на берегу моря, яркие фотокарточки и ароматный кофе

Вдоволь нагулявшись по мощёным улочкам Старого города и осмотрев всё самое интересное, вы доберётесь до живописного парка Караалиоглу, который протянулся на несколько сотен метров вдоль скалистого побережья. Здесь вас ждёт приятный и весёлый сюрприз в виде фото в красочных восточных костюмах, после чего я угощу вас турецким кофе со сладостями и отвечу на любые вопросы.

О древних цивилизациях, Шёлковом пути и других интересных моментах в истории

Во время прогулки я поделюсь с вами большим объёмом информации по разным вехам страны — но сделаю это так, что вам будет легко, понятно и очень интересно! Вы узнаете, почему вдоль средиземноморского побережья так много древних затопленных поселений. Услышите историю Антальи как места работорговли и портового города на Великом Шелковом пути. Обнаружите любопытный факт о том, какие интересные товары с территории нынешней России особенно ценились и дорого стоили на средиземноморских рынках. Я расскажу как о важных исторических моментах, так и о самых неожиданных событиях в истории Турции и Антальи.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ататюрку
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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