Д Дарья По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻

П Павел По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Спасибо Исламу за отлично организованное мероприятие! Программа интересная, маршрут продуманный, корректируется под пожелания и ситуацию. Хорошо знает историю, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Рекомендую!!!

Н Надежда По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Мы рекомендуем! Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Исламом! Всё без спешки, прекрасный рассказчик и историк Ислам! Показал расказал, спрашивал наше мнение! С первой минуты и до последней- мы были довольны!

Е Елена Та самая Анталья: Старый город и его история Экскурсия понравилась своим спокойным и размеренным темпом. Прогулка получилась приятная и познавательная. По мимо своего материала, Фырат с удовольствием отвечал на наши вопросы.

А Анна Та самая Анталья: Старый город и его история Были на экскурсии с Мумином. Довольны, все прошло в нашем ритме, с учетом интересов детей. Познавательно и комфортно.

Благодарим за то, что дату экскурсии перенесли, так как ребёнок заболел.

Рекомендуем 🙏🏻

В Виктория По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Благодарю Ислама за экскурсию по Анталье (старый город и водопад). Рассказ с погружением в разные эпохи, приятная беседа, легкий пеший маршрут с остановками для фото. Благодаря Исламу курортная Анталья открылась совсем с другой стороны👌🏻 Рекомендую!!!

П Павел По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Нам с матерью очень понравилась эта экскурсия. Ислам отлично знает историю Анталии и региона в целом, рекомендую!

А Анна Та самая Анталья: Старый город и его история Экскурсия понравилась и нам и детям, Ферат хорошо говорит на русском, знает всю историю, отвечает на все вопросы.

О Ольга По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Микаил прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Прогулялись по старому городу, никуда не торопились, попробовали местную еду, посетили все известные объекты. Отдельное спасибо за то, что перенесли время по нашей просьбе и забрали и доставили обратно в отель. Мы были на этой чудесной экскурсии- прогулке 18.09.25 с Микаилом. Понравилось абсолютно все! И комфортный чистый автомобиль, и маршрут, и изложение материала, и атмосфера))

Л Лариса По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Экскурсию по Анталии для нас провёл Микаил. Мы остались очень довольны. Микаил-очень доброжелательный и интеллигентный; интересный собеседник.

Прекрасно говорит по-русски и отлично знает историю своей страны. Мы получили массу интересной информации.

Р Рутсам По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Посетили сегодня данную экскурсию, остались очень довольны. Показали и рассказали, историю Анталии. Ислам очень сильный историк и его рассказы очень увлекают. Рассказал много интересных фактов и о Турции в целом. Комфортный автомобиль. Мы были с ребёнком, все очень хорошо организовано, рекомендуем к посещению, особенно кто любит историю!

М Марина По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Нам очень понравилось! Экскурсию проводил Ислам. Очень образованный, интересный и интеллигентный мужчина! Приятно было, что даже на просьбы личного характера (с нами был малыш 6 мес, мы потеряли слинг в аэропорту и я попросила Ислама захватить из дома шарф), он отреагировал и привёз все шарфы из дома)). В общем очень рекомендую. Ислам очень хорошо говорит по русски и очень интересно рассказывает. И что не маловажно, отлично фотографирует))

L Liubov По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом читать дальше и с душой, без сухих дат и скучных фактов, так что создавалось ощущение, будто нас ведёт друг, который искренне любит этот город.



Экскурсия была организована очень грамотно: удобный транспорт и удачно спланированная программа. Микаил заранее предложил изменить время начала экскурсии, чтобы мы не попали в час пик. Особенно понравилась прогулка по старому городу Калечи с его узкими улочками, уютными кафе и историческими зданиями. Микаил предложил нам два разных маршрута, и мы остановились на стандартном, так как были с ребёнком.



После экскурсии остались только положительные эмоции и желание вернуться. Большое спасибо Микаилу и всей команде Ислама!

Ислам профессионал своего дела! Экскурсия прошла насыщенно и очень интересно. Мы узнали много исторических моментов, гуляли по красивым улочкам старого города, любовались прекрасными видами и посетили Дюденский водопад.

Спасибо большое за эмоции, впечатления и фотографии, которые остались на память от экскурсии! Благодарим Ислама за прекрасную организацию данной экскурсии!Ислам профессионал своего дела! Экскурсия прошла насыщенно и очень интересно. Мы узнали много исторических

Н Никита По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Были с гидом Микаил из команды Ислама. Все очень понравилось, было познавательно и позитивно, открыли Турцию с новой стороны.

М Малюская Та самая Анталья: Старый город и его история читать дальше водопад, природу и город показал себя во всей красе в дневное,а затем в ночное время.

Рассказ интересный, поучительный… некоторые сведения совершенно не совпадали с нашими, после экскурсии полезли в интернет для проверки - Фырат оказался прав. Фырат - замечательный гид! Немного со временем не угадал, надо было на более раннее время назначать экскурсию. Но мы посмотрели

С Станислав По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Всё очень понравилось!!

В Виктория По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом Экскурсию нам проводил Ислам. Очень быстро договорились и назначили время экскурсии. Хотели поехать с утра, но Ислам как опытный экскурсовод предложил перенести на вечер. И мы не пожалели. Вечером очень приятно гулять по старому городу уже не так печёт солнце. Узнала много интересного про Турцию и город Анталия. Рекомендую данного гида. Всё очень понравилось. Спасибо.

К Ксения По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом На экскурсии были с гидом из команды Микаилом. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле Honda Civic. Мы договорились о трансфере из отеля. И очень удачно решили выехать пораньше, чтобы избежать прогулки по самой жаре.



Экскурсия делится на две части: достаточно длинная прогулка по старому городу с посещением достопримечательностей и музеев, небольшая прогулка вдоль водопада, чтобы полюбоваться на него со всех сторон.



Микаил рассказывает достаточно информации обо всем, но это не похоже на лекцию, скорее полурассказ-полуразговор с группой. Думаю, можно попросить о большем количестве исторических деталей, но нам было достаточно и комфортно так.



Спасибо большое Микаилу за наше знакомство с Анталией!