Музей Суны и Инана Кырач – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей Суны и Инана Кырач» в Анталье, цены от €148, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Та самая Анталья: Старый город и его история
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Анталья старинная и современная
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
На машине
3.5 часа
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180€200 за всё до 4 чел.
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻
    Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻
  • П
    Павел
    27 октября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Спасибо Исламу за отлично организованное мероприятие! Программа интересная, маршрут продуманный, корректируется под пожелания и ситуацию. Хорошо знает историю, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Рекомендую!!!
  • Н
    Надежда
    22 октября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы рекомендуем! Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Исламом! Всё без спешки, прекрасный рассказчик и историк Ислам! Показал расказал, спрашивал наше мнение! С первой минуты и до последней- мы были довольны!
  • Е
    Елена
    20 октября 2025
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Экскурсия понравилась своим спокойным и размеренным темпом. Прогулка получилась приятная и познавательная. По мимо своего материала, Фырат с удовольствием отвечал на наши вопросы.
    Экскурсия понравилась своим спокойным и размеренным темпом. Прогулка получилась приятная и познавательная. По мимо своего материала, Фырат с удовольствием отвечал на наши вопросы.
  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Были на экскурсии с Мумином. Довольны, все прошло в нашем ритме, с учетом интересов детей. Познавательно и комфортно.
    Благодарим за то, что дату экскурсии перенесли, так как ребёнок заболел.
    Рекомендуем 🙏🏻
  • В
    Виктория
    2 октября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Благодарю Ислама за экскурсию по Анталье (старый город и водопад). Рассказ с погружением в разные эпохи, приятная беседа, легкий пеший маршрут с остановками для фото. Благодаря Исламу курортная Анталья открылась совсем с другой стороны👌🏻 Рекомендую!!!
  • П
    Павел
    23 сентября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Нам с матерью очень понравилась эта экскурсия. Ислам отлично знает историю Анталии и региона в целом, рекомендую!
  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Экскурсия понравилась и нам и детям, Ферат хорошо говорит на русском, знает всю историю, отвечает на все вопросы.
    Сам за рулём минибаса.
    Экскурсия понравилась и нам и детям, Ферат хорошо говорит на русском, знает всю историю, отвечает на все вопросы.
Сам за рулём минибаса.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы были на этой чудесной экскурсии- прогулке 18.09.25 с Микаилом. Понравилось абсолютно все! И комфортный чистый автомобиль, и маршрут, и
    читать дальше

    изложение материала, и атмосфера)) Микаил прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Прогулялись по старому городу, никуда не торопились, попробовали местную еду, посетили все известные объекты. Отдельное спасибо за то, что перенесли время по нашей просьбе и забрали и доставили обратно в отель.

    Мы были на этой чудесной экскурсии- прогулке 18.09.25 с Микаилом. Понравилось абсолютно все! И комфортный чистый автомобиль, и маршрут, и
  • Л
    Лариса
    12 сентября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Экскурсию по Анталии для нас провёл Микаил. Мы остались очень довольны. Микаил-очень доброжелательный и интеллигентный; интересный собеседник.
    Прекрасно говорит по-русски и отлично знает историю своей страны. Мы получили массу интересной информации.
    Очень рекомендуем!
  • Р
    Рутсам
    6 сентября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Посетили сегодня данную экскурсию, остались очень довольны. Показали и рассказали, историю Анталии. Ислам очень сильный историк и его рассказы очень
    читать дальше

    увлекают. Рассказал много интересных фактов и о Турции в целом. Комфортный автомобиль. Мы были с ребёнком, все очень хорошо организовано, рекомендуем к посещению, особенно кто любит историю!

  • М
    Марина
    4 сентября 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Нам очень понравилось! Экскурсию проводил Ислам. Очень образованный, интересный и интеллигентный мужчина! Приятно было, что даже на просьбы личного характера
    читать дальше

    (с нами был малыш 6 мес, мы потеряли слинг в аэропорту и я попросила Ислама захватить из дома шарф), он отреагировал и привёз все шарфы из дома)). В общем очень рекомендую. Ислам очень хорошо говорит по русски и очень интересно рассказывает. И что не маловажно, отлично фотографирует))

    Нам очень понравилось! Экскурсию проводил Ислам. Очень образованный, интересный и интеллигентный мужчина! Приятно было, что даже на просьбы личного характера
  • L
    Liubov
    20 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Вчера мы были на экскурсии в Анталии с гидом Микаилом, и впечатления остались самые яркие и приятные! Микаил рассказывал интересно
    читать дальше

    и с душой, без сухих дат и скучных фактов, так что создавалось ощущение, будто нас ведёт друг, который искренне любит этот город.

    Экскурсия была организована очень грамотно: удобный транспорт и удачно спланированная программа. Микаил заранее предложил изменить время начала экскурсии, чтобы мы не попали в час пик. Особенно понравилась прогулка по старому городу Калечи с его узкими улочками, уютными кафе и историческими зданиями. Микаил предложил нам два разных маршрута, и мы остановились на стандартном, так как были с ребёнком.

    После экскурсии остались только положительные эмоции и желание вернуться. Большое спасибо Микаилу и всей команде Ислама!

  • Д
    Дина
    14 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Благодарим Ислама за прекрасную организацию данной экскурсии!
    Ислам профессионал своего дела! Экскурсия прошла насыщенно и очень интересно. Мы узнали много исторических
    читать дальше

    моментов, гуляли по красивым улочкам старого города, любовались прекрасными видами и посетили Дюденский водопад.
    Спасибо большое за эмоции, впечатления и фотографии, которые остались на память от экскурсии!

    Благодарим Ислама за прекрасную организацию данной экскурсии!
  • Н
    Никита
    13 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Были с гидом Микаил из команды Ислама. Все очень понравилось, было познавательно и позитивно, открыли Турцию с новой стороны.
  • М
    Малюская
    10 августа 2025
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Фырат - замечательный гид! Немного со временем не угадал, надо было на более раннее время назначать экскурсию. Но мы посмотрели
    читать дальше

    водопад, природу и город показал себя во всей красе в дневное,а затем в ночное время.
    Рассказ интересный, поучительный… некоторые сведения совершенно не совпадали с нашими, после экскурсии полезли в интернет для проверки - Фырат оказался прав.

  • С
    Станислав
    7 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Всё очень понравилось!!
    Всё очень понравилось!!
  • В
    Виктория
    5 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Экскурсию нам проводил Ислам. Очень быстро договорились и назначили время экскурсии. Хотели поехать с утра, но Ислам как опытный экскурсовод
    читать дальше

    предложил перенести на вечер. И мы не пожалели. Вечером очень приятно гулять по старому городу уже не так печёт солнце. Узнала много интересного про Турцию и город Анталия. Рекомендую данного гида. Всё очень понравилось. Спасибо.

  • К
    Ксения
    2 августа 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    На экскурсии были с гидом из команды Микаилом.
    Экскурсия проходила на комфортном автомобиле Honda Civic. Мы договорились о трансфере из отеля.
    читать дальше

    И очень удачно решили выехать пораньше, чтобы избежать прогулки по самой жаре.

    Экскурсия делится на две части: достаточно длинная прогулка по старому городу с посещением достопримечательностей и музеев, небольшая прогулка вдоль водопада, чтобы полюбоваться на него со всех сторон.

    Микаил рассказывает достаточно информации обо всем, но это не похоже на лекцию, скорее полурассказ-полуразговор с группой. Думаю, можно попросить о большем количестве исторических деталей, но нам было достаточно и комфортно так.

    Спасибо большое Микаилу за наше знакомство с Анталией!

    На экскурсии были с гидом из команды Микаилом.
  • Н
    Нина
    31 июля 2025
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Ислам - прекрасный рассказчик, знающий историю своей страны и родного города, получили удовольствие от прогулки по Анталии. Рекомендую👍🏻

