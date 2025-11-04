Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 ноября 2025Все просто чудесно) большое спасибо за экскурсию, всем рекомендую🙏🏻
- ППавел27 октября 2025Спасибо Исламу за отлично организованное мероприятие! Программа интересная, маршрут продуманный, корректируется под пожелания и ситуацию. Хорошо знает историю, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Рекомендую!!!
- ННадежда22 октября 2025Мы рекомендуем! Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Исламом! Всё без спешки, прекрасный рассказчик и историк Ислам! Показал расказал, спрашивал наше мнение! С первой минуты и до последней- мы были довольны!
- ЕЕлена20 октября 2025Экскурсия понравилась своим спокойным и размеренным темпом. Прогулка получилась приятная и познавательная. По мимо своего материала, Фырат с удовольствием отвечал на наши вопросы.
- ААнна13 октября 2025Были на экскурсии с Мумином. Довольны, все прошло в нашем ритме, с учетом интересов детей. Познавательно и комфортно.
Благодарим за то, что дату экскурсии перенесли, так как ребёнок заболел.
Рекомендуем 🙏🏻
- ВВиктория2 октября 2025Благодарю Ислама за экскурсию по Анталье (старый город и водопад). Рассказ с погружением в разные эпохи, приятная беседа, легкий пеший маршрут с остановками для фото. Благодаря Исламу курортная Анталья открылась совсем с другой стороны👌🏻 Рекомендую!!!
- ППавел23 сентября 2025Нам с матерью очень понравилась эта экскурсия. Ислам отлично знает историю Анталии и региона в целом, рекомендую!
- ААнна22 сентября 2025Экскурсия понравилась и нам и детям, Ферат хорошо говорит на русском, знает всю историю, отвечает на все вопросы.
Сам за рулём минибаса.
- ООльга19 сентября 2025Мы были на этой чудесной экскурсии- прогулке 18.09.25 с Микаилом. Понравилось абсолютно все! И комфортный чистый автомобиль, и маршрут, и
- ЛЛариса12 сентября 2025Экскурсию по Анталии для нас провёл Микаил. Мы остались очень довольны. Микаил-очень доброжелательный и интеллигентный; интересный собеседник.
Прекрасно говорит по-русски и отлично знает историю своей страны. Мы получили массу интересной информации.
Очень рекомендуем!
- РРутсам6 сентября 2025Посетили сегодня данную экскурсию, остались очень довольны. Показали и рассказали, историю Анталии. Ислам очень сильный историк и его рассказы очень
- ММарина4 сентября 2025Нам очень понравилось! Экскурсию проводил Ислам. Очень образованный, интересный и интеллигентный мужчина! Приятно было, что даже на просьбы личного характера
- LLiubov20 августа 2025Вчера мы были на экскурсии в Анталии с гидом Микаилом, и впечатления остались самые яркие и приятные! Микаил рассказывал интересно
- ДДина14 августа 2025Благодарим Ислама за прекрасную организацию данной экскурсии!
Ислам профессионал своего дела! Экскурсия прошла насыщенно и очень интересно. Мы узнали много исторических
- ННикита13 августа 2025Были с гидом Микаил из команды Ислама. Все очень понравилось, было познавательно и позитивно, открыли Турцию с новой стороны.
- ММалюская10 августа 2025Фырат - замечательный гид! Немного со временем не угадал, надо было на более раннее время назначать экскурсию. Но мы посмотрели
- ССтанислав7 августа 2025Всё очень понравилось!!
- ВВиктория5 августа 2025Экскурсию нам проводил Ислам. Очень быстро договорились и назначили время экскурсии. Хотели поехать с утра, но Ислам как опытный экскурсовод
- ККсения2 августа 2025На экскурсии были с гидом из команды Микаилом.
Экскурсия проходила на комфортном автомобиле Honda Civic. Мы договорились о трансфере из отеля.
- ННина31 июля 2025Ислам - прекрасный рассказчик, знающий историю своей страны и родного города, получили удовольствие от прогулки по Анталии. Рекомендую👍🏻
