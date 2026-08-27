Мы отправимся в удивительный Тазы каньон — сердце национального парка, где скалы взмывают в небо, а река шумит внизу.
Вас ждёт головокружительный рафтинг по горной реке, захватывающая поездка на квадроцикле и багги, а также джип-сафари по горным тропам. И в завершение — зиплайн над каньоном, чтобы увидеть эту красоту с высоты. Адреналин, природа и яркие эмоции — всё включено!
Вас ждёт головокружительный рафтинг по горной реке, захватывающая поездка на квадроцикле и багги, а также джип-сафари по горным тропам. И в завершение — зиплайн над каньоном, чтобы увидеть эту красоту с высоты. Адреналин, природа и яркие эмоции — всё включено!
Описание трансферДень, полный приключений Готовы к приключениям, от которых захватывает дух? Мы приглашаем вас провести день, наполненный драйвом, скоростью и незабываемыми эмоциями! Всё начинается с спуска по горной реке — вас ждёт рафтинг с бурными порогами, освежающей пеной и смехом на каждой волне. А дальше — только больше: зиплайн перенесёт вас с одного берега на другой, даря ощущение полёта и свободы. Свобода и драйв Не успеете отдышаться, как уже окажетесь за рулем квадроцикла или багги! Эти лёгкие машины пронесут вас по извилистым пыльным дорогам, сквозь сосновые леса и горные пейзажи. Каждому найдётся развлечение по душе — будь вы опытный экстремал или новичок, главное — готовность к приключениям. Джип-сафари завершит эту насыщенную программу: ветер в лицо, громкая музыка, разбрызганная вода и крики восторга в каждой машине. Весь день вы будете окружены потрясающей природой и заботой опытной команды инструкторов, которая снабдит вас всем необходимым снаряжением и даст подробный инструктаж. Это день, который останется с вами надолго. Готовы испытать себя и увидеть природу с новой стороны? Важная информация:
- Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать.
- Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Профессиональный инструктор
- Оборудование и страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать
- Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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