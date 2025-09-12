Индивидуальная
до 4 чел.
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Сегодня в 11:00
14 сен в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:30
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 12:30
Завтра в 00:30
€64 за всё до 10 чел.
