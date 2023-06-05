Приглашаем в комфортное путешествие по трём полисам, основанным выходцами из Древней Греции! Вы погрузитесь в их историю, философию и религию. Увидите античные театры, руины храмов, торговых площадей, терм и рынков. Раскроете, почему некогда богатые портовые города Ионии пришли в упадок и были заброшены. А ещё посетите местную Тоскану — деревню Доанбей.

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Описание

Что вас ожидает

Античный город Приене. Мы прогуляемся по древним улочкам и увидим руины Агоры и храма Афины, в восстановлении которого участвовал Александр Македонский. А также мы покажем вам базилику, античный театр, рыбный и мясной рынки.

Античный город Милет. Вы подниметесь на самую высокую точку древнего театра, вмещавшего 15 тысяч человек. Рассмотрите византийскую крепость и руины римских бань Фаустины.

Храм Аполлона в Дидимах. В старину в его стенах жила и служила оракул, она предсказывала будущее жрецам. Вход обычным жителям был запрещён. И это далеко не все интересные факты об этом удивительном месте!

Деревня-призрак Доанбей. Мы посетим живописную деревню, куда медленно возвращается жизнь. Вы узнаете, почему её покинули люди, хотя по красоте она может соперничать с итальянской Тосканой.

Организационные детали