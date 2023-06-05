Исследовать с профессиональным гидом три античных города: Приене, Милет и Дидимы
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Описание
Что вас ожидает
Античный город Приене. Мы прогуляемся по древним улочкам и увидим руины Агоры и храма Афины, в восстановлении которого участвовал Александр Македонский. А также мы покажем вам базилику, античный театр, рыбный и мясной рынки.
Античный город Милет. Вы подниметесь на самую высокую точку древнего театра, вмещавшего 15 тысяч человек. Рассмотрите византийскую крепость и руины римских бань Фаустины.
Храм Аполлона в Дидимах. В старину в его стенах жила и служила оракул, она предсказывала будущее жрецам. Вход обычным жителям был запрещён. И это далеко не все интересные факты об этом удивительном месте!
Деревня-призрак Доанбей. Мы посетим живописную деревню, куда медленно возвращается жизнь. Вы узнаете, почему её покинули люди, хотя по красоте она может соперничать с итальянской Тосканой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из нас или мы вместе
- Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине). Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
- Входные билеты не включены в стоимость: Приене — 4$, Милет — 5$, храм Аполлона — 5$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.