По следам древних греков: путешествие из Бодрума

Исследовать с профессиональным гидом три античных города: Приене, Милет и Дидимы

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Приглашаем в комфортное путешествие по трём полисам, основанным выходцами из Древней Греции! Вы погрузитесь в их историю, философию и религию. Увидите античные театры, руины храмов, торговых площадей, терм и рынков. Раскроете, почему некогда богатые портовые города Ионии пришли в упадок и были заброшены. А ещё посетите местную Тоскану — деревню Доанбей.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Античный город Приене. Мы прогуляемся по древним улочкам и увидим руины Агоры и храма Афины, в восстановлении которого участвовал Александр Македонский. А также мы покажем вам базилику, античный театр, рыбный и мясной рынки.

Античный город Милет. Вы подниметесь на самую высокую точку древнего театра, вмещавшего 15 тысяч человек. Рассмотрите византийскую крепость и руины римских бань Фаустины.

Храм Аполлона в Дидимах. В старину в его стенах жила и служила оракул, она предсказывала будущее жрецам. Вход обычным жителям был запрещён. И это далеко не все интересные факты об этом удивительном месте!

Деревня-призрак Доанбей. Мы посетим живописную деревню, куда медленно возвращается жизнь. Вы узнаете, почему её покинули люди, хотя по красоте она может соперничать с итальянской Тосканой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из нас или мы вместе
  • Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине). Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Приене — 4$, Милет — 5$, храм Аполлона — 5$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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