Еще несколько необычных экскурсий в Фетхих

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Заповедник Дальян из Фетхие

Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы

Армаган
Армаган – экскурсионное агентство из Фетхих
Выбрав тур в Дальян, вы проведете насыщенный день — успеете и отдохнуть, и увидеть действительно уникальные места.

В программе купание в открытом море 🌊, грязевые ванны, плавание на лодке ⚓ по каналам реки Дальян, Ликийские гробницы и черепаший пляж 🏖️ Изтузу.

Экскурсия ⛳ проходит в группе до 40 человек с гидом, который расскажет о заповеднике и истории 📖 древней Ликии.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €35 за человека

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Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие

Что вас ожидает

Наш автобус заберет вас из отеля и доставит на причал, откуда вы отправитесь в путешествие на кораблике. Позагораете на лежаках и искупаетесь в открытом море во время 40-минутной остановки.

  • Грязевые ванны и сероводородные источники — спа на открытом воздухе. Здесь вы почувствуете специфический запах, но он свидетельствует о содержании серы, поэтому ванны обладают лечебными свойствами, полезны при ревматизме и болезнях кожи. Вы оцените эффект, окунетесь в теплые термальные воды и сделаете позитивные фото.
  • Прогулка на лодке ⚓ и вид на Ликийские гробницы. Путешествуя по каналам реки Дальян, вы впечатлитесь видом гробниц, вырубленных в высокой скале. Наш гид расскажет, как они появились, и откроет историю Ликии, древней страны на юге Малой Азии.
  • Черепаший пляж 🏖️ между морем и заливом. Вы попадете на удивительный пляж 🏖️, где откладывают яйца черепахи каретта — если повезет, вы увидите этих созданий. Затем у вас будет 1, 5 часа, чтобы отдохнуть на пляже Изтузу, на узкой песчаной косе: с одной стороны вы поплаваете в соленой морской воде, а с другой — в пресной.

Тайминг

08:00 — трансфер из отеля
10:00 — прибытие в посёлок Кёйджегиз
10:30 — посещение термальных источников и полезных грязей
12:00 — остановка с видом на Ликийские гробницы (15 мин)
12:30 — ловля крабов (затем вы их отпустите)
13:00 — обед в ресторане
14:00 — пляж 🏖️ Изтузу (черепаший пляж)
16:00 — возвращение в Кёйджегиз и пересадка на автобус
17:30 — отправление в Фетхие

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек, на кораблике (с двумя палубами — теневой и открытой) и на маленькой лодке ⚓
  • В стоимость включено: все трансферы, все входные билеты 🎫, обед в ресторане, страховка
  • Дополнительно оплачивается: напитки на лодке ⚓ и личные траты (по желанию)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие
Заповедник Дальян из Фетхие

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Армаган
Армаган
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.
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