Рафтинг и багги-сафари из Кемера

Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии

4.8
5 отзывов
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии.

Я решил объединить в одной экскурсии две популярные активности — рафтинг и багги-сафари.

Вы покорите горы на машинках-багги и рассмотрите невероятные пейзажи, а затем пересядете в надувную лодку и сплавитесь по горной реке.

Оцените красоту парка Каньон Кёпрюлю.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Рафтинг и багги-сафари из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Горы Таурус
  • Каньон Копрулу

Вас ожидает:

    Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников!
    Трасса рафтинга протяженностью 14 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти!

    Безопасное путешествие:

    • Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-45 человек
    Взрослый (12+)
    $40
    пассажир (6+)
    $30

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от вашего отеля и обратно
    • Русскоговорящий инструктор
    • Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
    • Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
    • Сплав по горной реке
    • Обед
    Что не входит
    • Напитки и личные расходы
    • Фото и видео
    • Маска для лица (защита от пыли и грязи)
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

    Halil K.
    Halil K.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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    #Сплавы по рекам🏆Активный отдых🚌На автобусеВодные🔭Обзорные👥Групповые

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