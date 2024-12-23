Стамбул – это пролив Босфор, который делит город на европейскую (Старый город) и азиатскую части города. Мы прогуляемся по Азии и увидим, насколько она отличается от Европы.

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Описание экскурсии

Маршрут по Стамбулу

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по консервативному району Ускюдар. Здесь вы сможете увидеть мечеть дочери султана Сулеймана Великолепного, Михримах, а также посетить Музей кукол Османской династии и полюбоваться Девичьей башней с побережья.

Яркие впечатления в Кузгунджук

После этого мы направимся в яркий район Кузгунджук. Здесь вы сможете:

Заглянуть в уютные магазинчики-библиотеки;

Посетить арт-пространства;

Поговорить о кошках и их особом отношении в Турции;

Сделать красивые фотографии в одном из самых ярких уголков Стамбула.

Историческое наследие

В завершение нашего маршрута мы погрузимся в историю, посетив дворец Османского султана Абдул-Азиза. Эта летняя резиденция, расположенная на берегах бурного Босфора, подарит вам незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться роскошной обстановкой дворца, хрустальными люстрами и резными столами с обивкой, изготовленной на османских фабриках XIX века.

Замены в маршруте

Если вы захотите, мы можем заменить один из объектов на мечеть Чамлыджа и великолепную смотровую площадку рядом с ней. Обратите внимание, что в понедельник Музей кукол Османской династии и Бейлербеи закрыты, и в этом случае мы также можем посетить мечеть Чамлыджа со смотровой площадкой.