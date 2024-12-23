Описание экскурсии
Маршрут по Стамбулу
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по консервативному району Ускюдар. Здесь вы сможете увидеть мечеть дочери султана Сулеймана Великолепного, Михримах, а также посетить Музей кукол Османской династии и полюбоваться Девичьей башней с побережья.
Яркие впечатления в Кузгунджук
После этого мы направимся в яркий район Кузгунджук. Здесь вы сможете:
- Заглянуть в уютные магазинчики-библиотеки;
- Посетить арт-пространства;
- Поговорить о кошках и их особом отношении в Турции;
- Сделать красивые фотографии в одном из самых ярких уголков Стамбула.
Историческое наследие
В завершение нашего маршрута мы погрузимся в историю, посетив дворец Османского султана Абдул-Азиза. Эта летняя резиденция, расположенная на берегах бурного Босфора, подарит вам незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться роскошной обстановкой дворца, хрустальными люстрами и резными столами с обивкой, изготовленной на османских фабриках XIX века.
Замены в маршруте
Если вы захотите, мы можем заменить один из объектов на мечеть Чамлыджа и великолепную смотровую площадку рядом с ней. Обратите внимание, что в понедельник Музей кукол Османской династии и Бейлербеи закрыты, и в этом случае мы также можем посетить мечеть Чамлыджа со смотровой площадкой.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Консервативный Ускюдар
- Мечеть Михримах
- Девичья башня
- Веселый Кузгунджук
- Европейский дворец с османскими нотками Бейлербеи
- По желанию, этнографический Музей кукол Османской династии
- Мечеть Чамлыджа на горе
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Расходы на общественный транспорт (помогу купить транспортную карту)
- Билет во дворец Бейлербеи (дети до 6 лет - /n бесплатно при предъявлении подтверждающего документа)
- Другие личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите платок для посещения мечети