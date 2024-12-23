Прогулка по Азиатскому Стамбулу

Стамбул – это пролив Босфор, который делит город на европейскую (Старый город) и азиатскую части города. Мы прогуляемся по Азии и увидим, насколько она отличается от Европы.
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Прогулка по Азиатскому Стамбулу
Ближайшие даты:
23
дек24
дек26
дек28
дек29
дек30
дек31
дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Маршрут по Стамбулу

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по консервативному району Ускюдар. Здесь вы сможете увидеть мечеть дочери султана Сулеймана Великолепного, Михримах, а также посетить Музей кукол Османской династии и полюбоваться Девичьей башней с побережья.

Яркие впечатления в Кузгунджук

После этого мы направимся в яркий район Кузгунджук. Здесь вы сможете:

  • Заглянуть в уютные магазинчики-библиотеки;
  • Посетить арт-пространства;
  • Поговорить о кошках и их особом отношении в Турции;
  • Сделать красивые фотографии в одном из самых ярких уголков Стамбула.

Историческое наследие

В завершение нашего маршрута мы погрузимся в историю, посетив дворец Османского султана Абдул-Азиза. Эта летняя резиденция, расположенная на берегах бурного Босфора, подарит вам незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться роскошной обстановкой дворца, хрустальными люстрами и резными столами с обивкой, изготовленной на османских фабриках XIX века.

Замены в маршруте

Если вы захотите, мы можем заменить один из объектов на мечеть Чамлыджа и великолепную смотровую площадку рядом с ней. Обратите внимание, что в понедельник Музей кукол Османской династии и Бейлербеи закрыты, и в этом случае мы также можем посетить мечеть Чамлыджа со смотровой площадкой.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Консервативный Ускюдар
  • Мечеть Михримах
  • Девичья башня
  • Веселый Кузгунджук
  • Европейский дворец с османскими нотками Бейлербеи
  • По желанию, этнографический Музей кукол Османской династии
  • Мечеть Чамлыджа на горе
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Расходы на общественный транспорт (помогу купить транспортную карту)
  • Билет во дворец Бейлербеи (дети до 6 лет - /n бесплатно при предъявлении подтверждающего документа)
  • Другие личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся на прибрежной площади Ускюдар
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите платок для посещения мечети
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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