Экскурсионная программа:
Мечеть Султана Сулеймана
Великолепного с не менее великолепным панорамным видом на Стамбул и тайными историями.
Музей Дворец Долмабахче
Дворец Долмабахче, стал символом величия и упадка Османской империи XIX века. До сих пор поражает своим архитектурным великолепием и увлекательными легендами.
Прогулка по Босфору на пароходе
Башня Галата
Смотровая площадка с видом на Старый город 🏙️, Залив Золотой Рог, Босфорский пролив, современный город и острова.
Проспект Истикляль
Ещё его называют турецкий Арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.
Площадь Таксим— главная площадь города.
Египетский рынок специй
Покупать ничего не обязательно, интересно послушать историю 📖 посмотреть на специи привезенные со всего мира, сувениры 🎁, рахат лукум и конечно же турецкий кофе. Важная информация:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.