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Экскурсия «Новый Город»

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
В этой экскурсии 🧭 ваш русскоязычный гид расскажет о расцвете и падении Османской Империи.

Экскурсия ⛳ включает в себя замки 🏰 Султанов уже в европейском стиле по-прежнему поражающих своим великолепием.

Так же во время экскурсии вы познакомитесь с современным городом его достопримечательностями 🏛️ и историями.

Вас приятно удивит насколько современная жизнь Стамбула живёт параллельно со своей древнейшей историей 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия «Новый Город»
Экскурсия «Новый Город»

Что вы увидите

  • Мечеть Султана Сулеймана
  • Музей Дворец Долмабахче
  • Босфор
  • Башня Галата
  • Площадь Таксим
  • Церковь Св. Антуана
  • Проспект Истикляль
  • Египетский рынок специй

Экскурсионная программа:

    Мечеть Султана Сулеймана
    Великолепного с не менее великолепным панорамным видом на Стамбул и тайными историями.
    Музей Дворец Долмабахче
    Дворец Долмабахче, стал символом величия и упадка Османской империи XIX века. До сих пор поражает своим архитектурным великолепием и увлекательными легендами.
    Прогулка по Босфору на пароходе
    Башня Галата
    Смотровая площадка с видом на Старый город 🏙️, Залив Золотой Рог, Босфорский пролив, современный город и острова.
    Проспект Истикляль
    Ещё его называют турецкий Арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.
    Площадь Таксим— главная площадь города.
    Египетский рынок специй

    Покупать ничего не обязательно, интересно послушать историю 📖 посмотреть на специи привезенные со всего мира, сувениры 🎁, рахат лукум и конечно же турецкий кофе. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
    • Транспортные услуги (Мерседес Vito) по желанию + 150 евро.
    Начало и место завершения
    🚩 В холле Вашего отеля
    Экскурсия «Новый Город»
    Экскурсия «Новый Город»
    Экскурсия «Новый Город»
    Экскурсия «Новый Город»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Руслан А.
    Руслан А.
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