Экскурсионная программа:

Мечеть Султана Сулеймана

Великолепного с не менее великолепным панорамным видом на Стамбул и тайными историями.

Музей Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче, стал символом величия и упадка Османской империи XIX века. До сих пор поражает своим архитектурным великолепием и увлекательными легендами.

Прогулка по Босфору на пароходе

Башня Галата

Смотровая площадка с видом на Старый город 🏙️, Залив Золотой Рог, Босфорский пролив, современный город и острова.

Проспект Истикляль

Ещё его называют турецкий Арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.

Площадь Таксим— главная площадь города.

Египетский рынок специй

Покупать ничего не обязательно, интересно послушать историю 📖 посмотреть на специи привезенные со всего мира, сувениры 🎁, рахат лукум и конечно же турецкий кофе. Важная информация: