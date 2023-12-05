На волнах Босфора

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Вы сможете захватить лучшие виды Европейской и Азиатской частей Стамбула, увидеть исторические достопримечательности и услышать их историю.

В течение двух часов сможете насладиться великолепным видом города, проплыть под мостами Босфора, увидеть как исторический, так и современный Стамбул. Если повезёт, можно увидеть дельфинов, покормить чаек.
На волнах Босфора
На волнах Босфора
На волнах Босфора
На волнах Босфора
На волнах Босфора
На волнах Босфора
Ближайшие даты:
5
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6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Дворец Топкапы
  • Дворец Долмабахчесарай
  • Собор Святой Софии
  • Мечеть Сулеймана
  • Голубая мечеть
  • Галатская башня
  • Мосты Босфора

Описание

Что вас ожидает: Экскурсия начинается с Золотого Рога, поплывём по Босфору в течение двух часов. Гид расскажет историю дворцов Топкапы и Долмабахчесарай, насладитесь видом на основные мечети Стамбула и услышите их историю, полюбуйтесь на Софию и услышите её историю При желании, можно организовать день Рождение, лазерное шоу, романтический ужин без гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Аренда яхты
Место начала и завершения?
Золотой рог
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • При желании
  • Можно организовать День Рождение
  • Лазерное шоу
  • Романтический ужин без гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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