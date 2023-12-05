Вы сможете захватить лучшие виды Европейской и Азиатской частей Стамбула, увидеть исторические достопримечательности и услышать их историю.
В течение двух часов сможете насладиться великолепным видом города, проплыть под мостами Босфора, увидеть как исторический, так и современный Стамбул. Если повезёт, можно увидеть дельфинов, покормить чаек.
В течение двух часов сможете насладиться великолепным видом города, проплыть под мостами Босфора, увидеть как исторический, так и современный Стамбул. Если повезёт, можно увидеть дельфинов, покормить чаек.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Дворец Долмабахчесарай
- Собор Святой Софии
- Мечеть Сулеймана
- Голубая мечеть
- Галатская башня
- Мосты Босфора
Описание
Что вас ожидает: Экскурсия начинается с Золотого Рога, поплывём по Босфору в течение двух часов. Гид расскажет историю дворцов Топкапы и Долмабахчесарай, насладитесь видом на основные мечети Стамбула и услышите их историю, полюбуйтесь на Софию и услышите её историю При желании, можно организовать день Рождение, лазерное шоу, романтический ужин без гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Аренда яхты
- Место начала и завершения?
- Золотой рог
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- При желании
- Можно организовать День Рождение
- Лазерное шоу
- Романтический ужин без гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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