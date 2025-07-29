Вас ждёт обзорная экскурсия по старым улицам Константинополя. Вы прикоснётесь к важным достопримечательностям города, увидите Айя-Софию и Голубую мечеть, Цистерну Базилику, Восточный вокзал и многое другое. Узнаете, как протекала здесь жизнь во времена Османской империи. А в конце — прогулка на кораблике по Босфору!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 09:30, 11:30

Описание водной прогулки

Ипподром — место, где когда-то был огромный стадион. Сейчас площадь, украшают монументы: Змеиная колонна, обелиск Константина, Египетский обелиск.

Голубая мечеть — одна из красивейших в Стамбуле. Была построена по приказу султана Ахмеда в 17 веке.

Святая София — великолепный образец архитектуры. Мы осмотрим её снаружи и поговорим о том, как она строилась и выдержала около 100 землетрясений.

Цистерна Базилика — водохранилище, которое называют подземным дворцом. Своей необычной архитектурой она покорит любого.

Дворец Топкапы. Зайдём в первый двор и осмотрим Монетный двор, церковь Святой Ирины, ворота Сулеймана и Мехмеда.

Парк Гюльхане, где во времена Османской империи проводили время и развлекались наложницы султанов.

Восточный вокзал, о котором написала знаменитая Агата Кристи.

Египетский базар — один из самых древних рынков Стамбула.

Прогулка по Босфору. Мы прокатимся как вдоль европейской, так и азиатской части города. С воды вы рассмотрите дворцы, парки и особняки богатых людей.

Организационные детали