Мои заказы

Путешествие во времени по улицам Старого города

Увидеть главные исторические достопримечательности Стамбула и прокатиться на кораблике по Босфору
Вас ждёт обзорная экскурсия по старым улицам Константинополя.

Вы прикоснётесь к важным достопримечательностям города, увидите Айя-Софию и Голубую мечеть, Цистерну Базилику, Восточный вокзал и многое другое. Узнаете, как протекала здесь жизнь во времена Османской империи. А в конце — прогулка на кораблике по Босфору!
5
1 отзыв
Путешествие во времени по улицам Старого города© Айдын
Путешествие во времени по улицам Старого города© Айдын
Путешествие во времени по улицам Старого города© Айдын
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:30, 11:30

Описание водной прогулки

Ипподром — место, где когда-то был огромный стадион. Сейчас площадь, украшают монументы: Змеиная колонна, обелиск Константина, Египетский обелиск.

Голубая мечеть — одна из красивейших в Стамбуле. Была построена по приказу султана Ахмеда в 17 веке.

Святая София — великолепный образец архитектуры. Мы осмотрим её снаружи и поговорим о том, как она строилась и выдержала около 100 землетрясений.

Цистерна Базилика — водохранилище, которое называют подземным дворцом. Своей необычной архитектурой она покорит любого.

Дворец Топкапы. Зайдём в первый двор и осмотрим Монетный двор, церковь Святой Ирины, ворота Сулеймана и Мехмеда.

Парк Гюльхане, где во времена Османской империи проводили время и развлекались наложницы султанов.

Восточный вокзал, о котором написала знаменитая Агата Кристи.

Египетский базар — один из самых древних рынков Стамбула.

Прогулка по Босфору. Мы прокатимся как вдоль европейской, так и азиатской части города. С воды вы рассмотрите дворцы, парки и особняки богатых людей.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Цистерну — 1500 лир за чел. и часовая прогулка по Босфору — €10 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 09:30 и 11:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30 и 11:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
29 июл 2025
Экскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулка по проливу Босфор. Красивые виды открывались на европейскую и азиатскую часть города.
Экскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулкаЭкскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулка

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное погружение в Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив его знаковые места: от величественного Босфора до оживлённой улицы Истикляль и исторической Галатской башни
Начало: Kabataş
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
5.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
12 ноя в 09:15
€39 за человека
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Пешая
На яхте по Босфору
6.5 часов
956 отзывов
Водная прогулка
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его знаменитые достопримечательности и наслаждаясь прогулкой по Босфору. Откройте для себя уникальный город
Начало: У Немецкого фонтана
Завтра в 09:15
12 ноя в 09:15
€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле