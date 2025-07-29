Увидеть главные исторические достопримечательности Стамбула и прокатиться на кораблике по Босфору
Вас ждёт обзорная экскурсия по старым улицам Константинополя.
Вы прикоснётесь к важным достопримечательностям города, увидите Айя-Софию и Голубую мечеть, Цистерну Базилику, Восточный вокзал и многое другое. Узнаете, как протекала здесь жизнь во времена Османской империи. А в конце — прогулка на кораблике по Босфору!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30 и 11:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
М
Марина
29 июл 2025
Экскурсия интересная и познавательная. Достопримечательности Старого Стамбула богаты историей. В целом мероприятие понравилось, особенно водная прогулка по проливу Босфор. Красивые виды открывались на европейскую и азиатскую часть города.