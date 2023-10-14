Открыть нетуристические места в группе до 4 человек
Богемный Джихангир, Арнавуткёй с уникальной застройкой 19 века, атмосферные уголки Азиатской части, холм Чамлыджа и Босфор… Стамбул, встречай!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Уютный формат
Это тёплая прогулка в микрогруппе до 4 человек. Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем нетуристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах (внимательно смотрите на воды Босфора: в них можно увидеть дельфинов!). Я поделюсь с вами любопытными фактами из жизни Стамбула, без занудства и бесконечных исторических экскурсов. Пофотографирую вас в популярных местах и покажу, где можно выпить кофе или перекусить:)
Наш нетуристический маршрут
🧿 Джихангир — спокойный район, где обосновались представители богемы и творческих профессий. Я рассажу вам о плюсах этого района и о том, что отличает его от других. А ещё мы полюбуемся панорамой города с холма.
🧿 Арнавуткёй. Этот район не упоминается ни в одном путеводителе, но побывать в нём однозначно стоит. Старинные особняки, разноцветные домики и даже деревянные дачи создают здесь особую атмосферу.
🧿 Кузгунджук — район в Азиатской части Стамбула, который неизбежно украдёт ваши сердца. Мы погуляем по его живописным улочкам, рассмотрим цветные дома, понаблюдаем за местными, непринуждённо пьющими кофе в маленьких стильных кофейнях, а также посетим городской огород, где жители выращивают для себя овощи. Кстати, именно в Кузгунджуке часто снимают турецкие сериалы. Мы отыщем цветочный магазин Эды из сериала «Постучись в мою дверь» и родительский дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь».
🧿 Холм Чамлыджа. Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами. Она входит в десятку главных мечетей мира! И конечно, полюбуемся невероятной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов с высоты.
Организационные детали
- Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Вам понадобится Istanbul Card: если у вас её нет, то захватите с собой наличные для для её покупки.
- Эта прогулка не является исторической экскурсией, она не предполагает посещение музеев и дворцов
- Мы будем довольно много ходить пешком, поэтому рекомендую одеться по сезону и выбрать удобную обувь
- Рекомендованный возраст детей — от 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Таксим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.