Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей

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Если вы уже ознакомились с центральными достопримечательностями Стамбула, то самое время увидеть город с нетуристической стороны. Я проведу вас по моим любимым местам, колоритным районам, уютным улочкам.

Богемный Джихангир, Арнавуткёй с уникальной застройкой 19 века, атмосферные уголки Азиатской части, холм Чамлыджа и Босфор… Стамбул, встречай!
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уютный формат

Это тёплая прогулка в микрогруппе до 4 человек. Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем нетуристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах (внимательно смотрите на воды Босфора: в них можно увидеть дельфинов!). Я поделюсь с вами любопытными фактами из жизни Стамбула, без занудства и бесконечных исторических экскурсов. Пофотографирую вас в популярных местах и покажу, где можно выпить кофе или перекусить:)

Наш нетуристический маршрут

🧿 Джихангир — спокойный район, где обосновались представители богемы и творческих профессий. Я рассажу вам о плюсах этого района и о том, что отличает его от других. А ещё мы полюбуемся панорамой города с холма.

🧿 Арнавуткёй. Этот район не упоминается ни в одном путеводителе, но побывать в нём однозначно стоит. Старинные особняки, разноцветные домики и даже деревянные дачи создают здесь особую атмосферу.

🧿 Кузгунджук — район в Азиатской части Стамбула, который неизбежно украдёт ваши сердца. Мы погуляем по его живописным улочкам, рассмотрим цветные дома, понаблюдаем за местными, непринуждённо пьющими кофе в маленьких стильных кофейнях, а также посетим городской огород, где жители выращивают для себя овощи. Кстати, именно в Кузгунджуке часто снимают турецкие сериалы. Мы отыщем цветочный магазин Эды из сериала «Постучись в мою дверь» и родительский дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь».

🧿 Холм Чамлыджа. Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами. Она входит в десятку главных мечетей мира! И конечно, полюбуемся невероятной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов с высоты.

Организационные детали

  • Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Вам понадобится Istanbul Card: если у вас её нет, то захватите с собой наличные для для её покупки.
  • Эта прогулка не является исторической экскурсией, она не предполагает посещение музеев и дворцов
  • Мы будем довольно много ходить пешком, поэтому рекомендую одеться по сезону и выбрать удобную обувь
  • Рекомендованный возраст детей — от 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Мечеть Чамлыджа
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