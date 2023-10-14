Если вы уже ознакомились с центральными достопримечательностями Стамбула, то самое время увидеть город с нетуристической стороны. Я проведу вас по моим любимым местам, колоритным районам, уютным улочкам. Богемный Джихангир, Арнавуткёй с уникальной застройкой 19 века, атмосферные уголки Азиатской части, холм Чамлыджа и Босфор… Стамбул, встречай!

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Описание

Что вас ожидает

Уютный формат

Это тёплая прогулка в микрогруппе до 4 человек. Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем нетуристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах (внимательно смотрите на воды Босфора: в них можно увидеть дельфинов!). Я поделюсь с вами любопытными фактами из жизни Стамбула, без занудства и бесконечных исторических экскурсов. Пофотографирую вас в популярных местах и покажу, где можно выпить кофе или перекусить:)

Наш нетуристический маршрут

🧿 Джихангир — спокойный район, где обосновались представители богемы и творческих профессий. Я рассажу вам о плюсах этого района и о том, что отличает его от других. А ещё мы полюбуемся панорамой города с холма.

🧿 Арнавуткёй. Этот район не упоминается ни в одном путеводителе, но побывать в нём однозначно стоит. Старинные особняки, разноцветные домики и даже деревянные дачи создают здесь особую атмосферу.

🧿 Кузгунджук — район в Азиатской части Стамбула, который неизбежно украдёт ваши сердца. Мы погуляем по его живописным улочкам, рассмотрим цветные дома, понаблюдаем за местными, непринуждённо пьющими кофе в маленьких стильных кофейнях, а также посетим городской огород, где жители выращивают для себя овощи. Кстати, именно в Кузгунджуке часто снимают турецкие сериалы. Мы отыщем цветочный магазин Эды из сериала «Постучись в мою дверь» и родительский дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь».

🧿 Холм Чамлыджа. Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами. Она входит в десятку главных мечетей мира! И конечно, полюбуемся невероятной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов с высоты.

Организационные детали