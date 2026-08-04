Описание тура
О туре
Этот тур — для девушек, которые хотят не просто увидеть Стамбул, а прожить его по-настоящему: красиво, вкусно, с душой и удовольствием. 5 дней, 2 континента, 1 незабываемое путешествие. Ты не просто посмотришь Стамбул — ты почувствуешь его, вдохнёшь его и увезёшь частичку с собой.
Почему стоит выбрать этот тур?
Это не просто девичник. Это путешествие мечты, где каждая деталь создана для того, чтобы ты почувствовала себя особенной. Тур, о котором мечтает каждая женщина, которая хочет отдохнуть от забот, вдохновиться и вернуться домой обновлённой.
Бонус тура — Ты научишься делать макияж для себя: два полноценных урока (дневной и вечерний), где я раскрою техники, которые действительно работают, и помогу тебе почувствовать свою уверенность и красоту. А затем — уже в созданных образах — мы отправимся исследовать город, чтобы каждая фотография стала маленьким произведением искусства.
Я покажу тебе Стамбул с самой красивой стороны: прогулки по уютным улочкам Балата, где каждый дом как открытка, атмосферные кадры с красным трамваем на Истикляль, завораживающие панорамы с Галатской башни, с которой, по легенде, в XVII веке отважный Хезарфен Ахмед Челеби спрыгнул с самодельными крыльями и перелетел через Босфор, и восточные образы у дворца Топкапы, где, по другой легенде, любимая наложница султана когда-то спрятала письмо в саду, чтобы передать весточку на волю, и с тех пор это место считается символом женской находчивости.
И обязательно — азиатская сторона, которую не показывают в обычных турах, она самая сериальная: районы Кузкунджук и Мода, где время течёт иначе, а деревянные особняки, кофейни у воды и бесконечные виды на море создают ощущение полного умиротворения. Говорят, что именно здесь, в тишине азиатского берега, можно почувствовать настоящий Стамбул, каким он был века назад. А ещё — целый день на Принцевых островах, где когда-то ссылали опальных принцев и императриц, а теперь только море, сосны, пляжный клуб и ощущение свободы, которое так нужно каждой из нас. И всё это — за 5 дней. Да, это возможно. Потому что маршрут продуман до мелочей, а каждая минута наполнена смыслом, красотой и заботой о тебе.
- Сериальный мост и панорама, которую ты видела в любимых сериалах — те самые кадры, где героини смотрят на воду и принимают важные решения. Мы остановимся на смотровой, откуда открывается вид, который узнают все, кто смотрит турецкие сериалы.
- Азиатская сторона — самая сериальная часть Стамбула — районы Кузкунджук и Мода, где время течёт иначе, а деревянные особняки, кофейни у воды и бесконечные виды на море создают ощущение, что ты внутри декораций. Именно здесь снимали сцены из сериалов, которые ты любишь.
- Дворцы и резиденции, которые хранят женские тайны — не только Топкапы, но и другие дворцовые комплексы, где когда-то жили наложницы, султанши и женщины, менявшие ход истории. Их судьбы, как и твоя, — в твоих руках.
- Дворец Топкапы (осмотр внутри) — ты пройдёшь по коридорам, где вершилась судьба империи, и услышишь истории, которые оживляют сериал «Великолепный век» совсем иначе, чем на экране. Здесь каждая стена хранит тайну, а легенды о дворцовых интригах и женской находчивости передаются из уст в уста.
- Девичья башня — главная героиня турецких сериалов — мы увидим её, и я расскажу тебе легенду, которую не показывают в сериалах: о девушке, заточённой в башне, и о том, как любовь оказалась сильнее пророчества.
- Бююкада — день на самом большом Принцевом острове с пикником у воды, тёплым солнцем, фотосессией на фоне моря и закатом в оранжевых тонах, когда чайки провожают паром обратно в город.
- Рассветная прогулка вдоль Мраморного моря — ты увидишь Стамбул совершенно пустым и спокойным, когда он ещё не проснулся и принадлежит только тебе.
- Балат с его разноцветными фасадами и маленькие лавочки — здесь можно найти необычные сувениры, вдохновиться цветом и атмосферой, которую не передать словами.
- Полноценное обучение по макияжу для себя (дневной и вечерний) — и поход за турецкой косметикой, где я помогу выбрать именно то, что подойдёт твоей коже и стилю, без лишних трат.
- Ужины с панорамой Босфора и тёплые вечера в кругу девчонок, с которыми ты быстро почувствуешь себя своей. А ещё — виды на мост, который ты видела в любимых сериалах: те самые кадры, где героини смотрят на воду и принимают важные решения.
- Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех, но если подошло — ты уже не захочешь снимать.
- И главное — со мной безопасно. Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензионными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт. Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
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Программа тура по дням
Золотой путь: встреча у Босфора
С самого утра Стамбул встречает тебя — я буду ждать в аэропорту, чтобы на комфортном трансфере провести через город, где континенты встречаются, в наш стильный бутик-отель. Дадим себе немного времени, чтобы перевести дух, а отправимся знакомиться с городом по-настоящему — с обеда в месте, которое выбрано с душой и вниманием к деталям.
Мечеть Ортакёй — одна из самых фотографируемых в Стамбуле. Мы сделаем те самые кадры на фоне мечети и моста, которые ты видела в открытках, и попробуем знаменитый кумпир — огромную запечённую картофелину с начинками на любой вкус. После — дворец Долмабахче, роскошная резиденция османских султанов.
Прогулка по Бейоглу и Каракёю. Здесь смешиваются эпохи: Галатская башня, которая помнит генуэзских купцов и османских правителей, улочки, хранящие дыхание старой Европы, и восточный колорит. Мы попробуем тот самый десерт, который здесь возвели в искусство, пройдём по Истикляль, где нас ждёт легендарный красный трамвай — и несколько кадров, которые точно станут твоими любимыми. Заглянем в уголки, которые обычно проходят мимо туристов: старые церкви, тихие дворики и первые тайны, которые Стамбул открывает не каждому.
Движемся к Галатапорт, современной набережной, где чувствуется дыхание Босфора и новой жизни города. Завершим день ужином у воды — сегодня нас ждёт балык дюрюм, рыбная лепёшка, которую в Стамбуле возвели в культ. Это не просто ужин, а начало нашего гастрономического трипа: сегодня мы знакомимся не только с достопримечательностями, но и со вкусами города. Когда зажигаются огни, Стамбул вдруг становится не просто местом на карте, а частью тебя.
Островной день: море, пляж, подруги, макияж
Сегодня мы оставляем городскую суету позади и отправляемся на Бююкаду — самый просторный из Принцевых островов. Здесь нас ждёт целый день без планов и спешки: море, солнце, пляжный клуб, музыка, шезлонги у воды и ощущение, что время остановилось.
Сразу после завтрака — посадка на паром. Чайки над головой, свежие симиты в руках, и Стамбул, который постепенно становится меньше, открываясь с воды совсем иначе. На Бююкаде нас встречают узкие улочки с деревянными особняками, сосновые холмы и та самая тишина, которой так не хватает в большом городе. Мы возьмём, по желанию, велосипеды и отправимся исследовать остров, а в перерывах — искупаемся в бирюзовых водах Мраморного моря. Для тех, кто хочет большего, есть возможность подняться к монастырю Святого Георгия — оттуда открывается вид, который невозможно забыть.
А потом — время для себя. Пляж, шезлонги у самой воды и полное расслабление. Мы достанем настольные игры, будем смеяться, общаться и просто наслаждаться этим днём, не думая о времени.
Во второй половине дня — долгожданное обучение макияжу. Я расскажу, как правильно подготовить кожу, поделюсь лайфхаками, которые обычно держат в секрете, и научу создавать лёгкий дневной образ, который легко превращается в вечерний. Чтобы ты вышла на закатную фотосессию у моря во всей своей красе. Солнце, вода, правильный свет — и ты в кадре такая, какой хочешь запомнить этот день. Обещаю: после этого урока ты будешь создавать уверенный шикарный образ за 10 минут, где бы ты ни была.
Вечером возвращаемся паромом в город, делаем неспешный круг по набережной и расходимся по номерам — с лёгкостью в теле, ощущением свободы и чувством, что этот день был подарком для души.
Сериальный день: Балат + Азия
Утро начинается с заботы о тебе: каждой участнице я сделаю укладку — воздушные локоны, которые так красиво ловят ветер. А затем — фотосессия мечты в парящих, летящих платьях. Это те кадры, которые ты будешь пересматривать снова и снова.
Впереди нас ждет — Балат и Фенер, районы с самыми яркими фасадами и атмосферой старого Константинополя. А ещё — Чукур, тот самый сериальный квартал, где каждая стена могла бы рассказать свою историю. Эти места когда-то были сердцем православного мира, а сегодня стали убежищем для творцов и художников, которые вдохнули в них новую жизнь. Мы заглянем в маленькие лавочки с восточными ароматами и локальными вещицами — здесь легко найти то, что сложно увезти из Стамбула, но так хочется. Купим парфюм местного бренда — он будет напоминать о Стамбуле ещё долгие месяцы.
Обязательно зайдём в Болгарскую церковь Святого Стефана — целиком из чугуна, как корабль, пришвартованный к набережной Золотого Рога. Её металлические конструкции весом около 500 тонн были изготовлены в Вене, а затем доставлены в Стамбул по воде — это одна из немногих сохранившихся цельнометаллических церквей в мире. А затем — Патриаршая церковь Святого Георгия, где уже более четырёх столетий сохраняется огонь православной веры, и где хранятся святыни, привлекающие паломников со всего света.
И наконец — Азиатская часть города, одна из самых сериальных. Приплыв, мы увидим на воде Девичью башню, один из главных символов Стамбула. Легенда гласит, что султан заточил свою дочь в этой башне, чтобы защитить её от пророчества о смерти от укуса змеи, но предсказание всё равно сбылось — и с тех пор башня стала символом женской судьбы, которую не обмануть.
Увидим цветочный магазин Айфер и Эды из сериала «Постучись в мою дверь», особняк Корханов, панорамную площадку с видом на Босфорский мост — теперь его называют «Мост мучеников 15 июля», в память о событиях 2016 года. Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов, с его изящными садами и парадными воротами. Для желающих — экстремальный зиплайн с видом на Босфор, ветер в лицо и незабываемые эмоции.
Именно эта часть Стамбула славится фирменным блюдом — искендер-кебаб. Тонко нарезанные ломтики сочного мяса на подушке из хлеба, политые томатным соусом и растопленным сливочным маслом, в сопровождении густого натурального йогурта. Это не описать — это надо пробовать.
После насыщенного дня на пароме отправимся в отель отдыхать, чтобы набраться сил перед следующим днём, не менее ярким и насыщенным.
Шаг в Османскую империю: по следам Хюррем
Мы встречаем рассвет на набережной Мраморного моря — город ещё дышит сном, и в эти минуты он кажется твоим личным пространством. Мягкий утренний свет, тишина, которая бывает только на рассвете, и мы с тобой в кадре, пока улицы пустуют.
Сегодня мы отправляемся в самое сердце Стамбула — районы Султанахмет и Фатих, где веками вершилась судьба Османской империи. Величественная Айя-София встречает нас своей мощью — она помнит и византийских императоров, и османских султанов, и до сих пор заставляет замереть, когда ты стоишь под её сводами.
Поднимемся на видовую террасу, где покормим чаек на фоне Босфора. Ветер, солнце, панорама — и ощущение, что ты в центре кадра. Здесь же нас ждёт настоящий турецкий завтрак: мед, оливки, менемен, фрукты, орешки, сыры и десятки маленьких тарелочек с местными вкусностями. Это не просто еда — это турецкая траиция, начинать свой день вкусно и не спеша.
Одна из самых ярких локаций дня — Дворец Топкапы, сердце империи, где жили и правили 25 султанов. Здесь ты услышишь истории, которые не покажут в сериале: как Хюррем вошла в гарем как наложница, а стала законной женой и одной из самых влиятельных женщин своего времени. Мы пройдём по коридорам, где вершились судьбы, и увидим коллекцию одежды и украшений, включая вещи самой Хюррем. После — парк Гюльхане с его историческими аллеями, загадочная Цистерна Базилика, где вода и колонны хранят многовековую прохладу, и Голубая мечеть, которая поражает своим светом.
Затем — настоящий хаммам Хюррем Султан: не просто баня, а ритуал очищения и прикосновение к традициям, где когда-то женщины не только мылись, но и обсуждали важнейшие дела. После — Гранд-базар, настоящий лабиринт с ароматами специй, украшений и тканей, где можно найти ту самую вещь, которую не искала, но вдруг поняла, что она твоя. И мечеть Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана, откуда открывается одна из лучших панорам города.
А после — обед и долгожданный бьюти-шопинг: я покажу, на что обратить внимание, что действительно работает, и помогу с индивидуальным подходом выбрать косметику для твоего ежедневного макияжа, без лишних трат.
Завершение дня — по желанию: хаммам для полного расслабления, чтобы почувствовать себя настоящей султаншей. А затем — ужин с разговором о Хюррем и других турецких героинях. О их пути, стратегии, влиянии. И о нас. Поболтаем по душам, поделимся мыслями в кругу девчонок.
Город, который остаётся с тобой
Завтрак, выселение из отеля, свободное время, трансфер в аэропорт, поздний вылет домой.
Ты уезжаешь не просто отдохнувшей — ты уезжаешь наполненной. С чемоданом фотографий, которые ещё долго будут напоминать об этом путешествии, и с навыком, который останется с тобой надолго. Теперь ты знаешь, как создавать образ для себя, и делаешь это легко и уверенно.
Я остаюсь на связи после поездки: всегда готова подсказать по бьюти-средствам, помочь с выбором или предложить новый маршрут для следующего девичника.
Спасибо, что выбрала меня. Было искренне и красиво.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер вип Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
- Проживание. Двухместное или трехместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом - все достопримечательности в шаговой доступности
- Вкусный завтрак во все дни тура
- Экскурсия с гидом (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век»)
- Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор
- Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
- Обучение макияжу для себя. Полноценный урок лично от организатора (имеет навык проф. визажиста): научимся создавать дневной образ с трансформацией в вечерний
- Эффектная укладка на фотосессию
- Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
- Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
- Памятные сувениры
- Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
- Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
- Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
- Сопровождение организатора тура - девушки с туристическим образованием
- Компания по интересам - настоящая женская атмосфера, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
- Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- 4 обеда, 4 ужина + перекусы, чай/кофе
- Мед. страховка - обязательна
- Проход на частный пляж на островах (до 3.500 рублей примерно)
- Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
- Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей
- Зиплайн (до 4.000 рублей) - по желанию
- Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!
Пожелания к путешественнику
Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.
Как сказано в Библии:
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).
В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!
Визы
Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.