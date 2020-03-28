Заразилося 384 +12

Померло 3

Видужала 119 +4

Хворіють зараз 262 +8

Летальність 0.78% близько 8 чол. на 1000 хворих

В Костромське области, включаючи Kostroma, знаходиться 0.17%, 384 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 119 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 262 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kostroma i Костромське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Костромське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 рази в Костромське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 8 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Костромське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Костромське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Костромська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 384 +12+3% 3 119 +4+3% ▲ 262+8 11 тра 2020 372 +15+4% 3 115 +8+7% ▲ 254+7 10 тра 2020 357 +14+4% 3 107 +11+11% ▲ 247+3 9 тра 2020 343 +10+3% 3 96 +11+13% ▼ 244-1 8 тра 2020 333 +22+7% 3 85 +17+25% ▲ 245+5 7 тра 2020 311 +18+6% 3 68 ▲ 240+18 6 тра 2020 293 +15+5% 3 68 +4+6% ▲ 222+11 5 тра 2020 278 +12+5% 3 64 +4+7% ▲ 211+8 4 тра 2020 266 +13+5% 3 60 +15+33% ▼ 203-2 3 тра 2020 253 +12+5% 3 45 +3+7% ▲ 205+9 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Костромське области по днях