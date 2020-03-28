- Заразилося 384+12
- Померло 3
- Видужала 119+4
- Хворіють зараз 262+8
- Летальність 0.78%близько 8 чол. на 1000 хворих
В Костромське области, включаючи Kostroma, знаходиться 0.17%, 384 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 119 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 262 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Kostroma i Костромське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Костромське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Костромське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Костромська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|384+12+3%
|3
|119+4+3%
|▲262+8
|11 тра 2020
|372+15+4%
|3
|115+8+7%
|▲254+7
|10 тра 2020
|357+14+4%
|3
|107+11+11%
|▲247+3
|9 тра 2020
|343+10+3%
|3
|96+11+13%
|▼244-1
|8 тра 2020
|333+22+7%
|3
|85+17+25%
|▲245+5
|7 тра 2020
|311+18+6%
|3
|68
|▲240+18
|6 тра 2020
|293+15+5%
|3
|68+4+6%
|▲222+11
|5 тра 2020
|278+12+5%
|3
|64+4+7%
|▲211+8
|4 тра 2020
|266+13+5%
|3
|60+15+33%
|▼203-2
|3 тра 2020
|253+12+5%
|3
|45+3+7%
|▲205+9
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