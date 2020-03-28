  1. Коронавірус 🦠 в Kostroma i Костромське области

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Хворі коронавірусів в Костромське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 384+12
  • Померло 3
  • Видужала 119+4
  • Хворіють зараз 262+8
  • Летальність 0.78%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Костромське области, включаючи Kostroma, знаходиться 0.17%, 384 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 119 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 262 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kostroma i Костромське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Костромське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 разив Костромське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
8 чоловікв середньому помирає в Костромське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Костромське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Костромська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020384+12+3%3119+4+3%262+8
11 тра 2020372+15+4%3115+8+7%254+7
10 тра 2020357+14+4%3107+11+11%247+3
9 тра 2020343+10+3%396+11+13%244-1
8 тра 2020333+22+7%385+17+25%245+5
7 тра 2020311+18+6%368240+18
6 тра 2020293+15+5%368+4+6%222+11
5 тра 2020278+12+5%364+4+7%211+8
4 тра 2020266+13+5%360+15+33%203-2
3 тра 2020253+12+5%345+3+7%205+9
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Костромське области по днях

Костромская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Костромська область: останні новини

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом
В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 11:24
В еще одном российском регионе произошло заражение пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 школьник приехал из Великобритании в Костромскую область. Подростка положили в инфекционное отделение больницы. Остальных костромичей, вернувшихся из поездки, проверяют.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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