Ташкент — столица Узбекистана, современный город, блещущий великолепием новостроек, но сумевший сохранить и старинную свою часть. Экскурсии по Ташкенту всегда необычны, интересны и увлекательны.
Предлагаем посетить обзорную экскурсию по центру города.
Новая часть города:
- сквер Эмира Тимура
- площадь Независимости
- мемориал Победы
- государственная библиотека имени Алишера Навои
- мемориал «Памяти жертв репрессий» — мемориальный комплекс и музей
- монумент Мужества — эпицентр ташкентского землетрясения 1966 года.
Старая часть города:
- Архитектурный комплекс «Хазрет-имам», вкл. захоронение имама Абу Бакр Мухамад-эль-Каффаль Шаши, медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх, медресе Муи-Мубарак (XIX в. ), где хранится старейший Коран Османа, Исламский институт Имама Исмаил аль Бухари;
- Джума-мечеть (XV-XIX вв. ) — третья по величине мечеть в Узбекистане;
- Медресе Кукельдаш
- Чорсу — восточный базар
- Национальный парк им. Алишера Навои
Важно знать
- Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $
- Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
- Экскурсия длится 5-6 часов в зависимости от вашего темпа
- Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- Экскурсию для вас проведу я