Что входит

Сопровождение гида

Что не входит

Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $

Где начинаем и завершаем

Начало: Место встречи по договоренности с гидом Завершение: Отвезем Вас до вашего отеля

Важная информация

Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $

Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)

Экскурсия длится 5-6 часов в зависимости от вашего темпа.

Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Экскурсию для вас проведу я

Когда и сколько длится?

Когда: По выбранному вами времени Экскурсия длится около 5 часов

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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