Ташкент - столица солнечного Узбекистана

Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечному Ташкенту

Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечному Ташкенту.

Во время экскурсии вы увидите: сквер Эмира Тимура, площадь Независимости, мемориал Победы, государственную библиотеку имени Алишера Навои, мемориал «Памяти жертв репрессий», монумент Мужества, Архитектурный комплекс «Хазрет-имам», Джума-мечеть, Медресе Кукельдаш, Чорсу — восточный базар, Национальный парк им. Алишера Навои.
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Ташкент - столица солнечного Узбекистана

Что вы увидите 🤩

  • Старая часть города
  • Новая часть города
Ташкент — столица Узбекистана, современный город, блещущий великолепием новостроек, но сумевший сохранить и старинную свою часть. Экскурсии по Ташкенту всегда необычны, интересны и увлекательны.
Предлагаем посетить обзорную экскурсию по центру города.

Новая часть города:

  • сквер Эмира Тимура
  • площадь Независимости
  • мемориал Победы
  • государственная библиотека имени Алишера Навои
  • мемориал «Памяти жертв репрессий» — мемориальный комплекс и музей
  • монумент Мужества — эпицентр ташкентского землетрясения 1966 года.

Старая часть города:

  • Архитектурный комплекс «Хазрет-имам», вкл. захоронение имама Абу Бакр Мухамад-эль-Каффаль Шаши, медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх, медресе Муи-Мубарак (XIX в. ), где хранится старейший Коран Османа, Исламский институт Имама Исмаил аль Бухари;
  • Джума-мечеть (XV-XIX вв. ) — третья по величине мечеть в Узбекистане;
  • Медресе Кукельдаш
  • Чорсу — восточный базар
  • Национальный парк им. Алишера Навои
Важно знать
  • Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
  • Экскурсия длится 5-6 часов в зависимости от вашего темпа
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
$75

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $
Где начинаем и завершаем
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Отвезем Вас до вашего отеля
Важная информация
  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
  • Экскурсия длится 5-6 часов в зависимости от вашего темпа.
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наргиз М.
Наргиз М.
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