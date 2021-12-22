Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа

На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать центр Будапешта

Индивидуально
для 5 чел.
На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать центр Будапешта.

Будут и остановки для небольших прогулок.

Вы увидите площадь Героев, купальню Сечени, оперный театр, Королевский дворец, мосты через Дунай, великолепные здания, церкви и соборы, - «визитные карточки» города.

Мы поговорим об истории основания и развития венгерской столицы, вспомним её самых известных жителей.

Полюбуемся панорамой города с несколько смотровых площадок.
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Героев
  • Купальня Сечени
  • Базилика Св. Иштвана
  • Большая синагога в Будапеште
  • Оперный театр
  • Венгерская национальная галерея
  • Гора Геллерт
  • Мосты через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Купальня Геллерт
  • Музей изобразительных искусств в Будапеште
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Остров Маргит
  • Проспект Андраши
  • Собор Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид.
На комфортабельном автобусе с кондиционером и оборудованным для въезда в салон на инвалидном кресле, вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.
Вы услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы.
На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан.

Главные остановки:

    площадь Героев,
    небольшая прогулка по городской роще,
    исторический центр Пешта,
    Будайская крепость,
    смотровая площадка Цитадель

    Важно!

    Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

    Способы оплаты:

    • вариант А.
    полная оплата заказа Спутнику
    вариант Б.
    бронируете программу без оплаты Спутнику,
    полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
    Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • парковки
    Что не входит
    • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
    • Сувениры
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    по договоренности с туристами
    Когда и сколько длится
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • предоставляется специальный транспорт для перевозки туриста-колясочника
    • <h2>Важно! </h2>
    • <b>Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты. </b>
    • Способы оплаты:
    • вариант А.
    • полная оплата заказа Спутнику
    • вариант Б.
    • бронируете программу без оплаты Спутнику
    • полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
    • Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    ежедневно

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    🚘 Трансфер
    Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
    ежедневно, в любое время
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