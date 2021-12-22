Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид.

На комфортабельном автобусе с кондиционером и оборудованным для въезда в салон на инвалидном кресле, вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.

Вы услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы.

На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан.

Главные остановки:

площадь Героев,

небольшая прогулка по городской роще,

исторический центр Пешта,

Будайская крепость,

смотровая площадка Цитадель

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.

Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы