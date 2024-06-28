Откройте для себя всю магию Будапешта с необычного ракурса — осмотрите его главные достопримечательности с воды во время круиза. Город известен своим богатым культурным наследием, потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей. Мы отправимся в путешествие вдоль Дуная, чтобы увидеть достопримечательности, украшающие его берега.

Описание круиза