Weekend-круиз по Дунаю

Откройте для себя всю магию Будапешта с необычного ракурса — осмотрите его главные достопримечательности с воды во время круиза.

Город известен своим богатым культурным наследием, потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей.

Мы отправимся в путешествие вдоль Дуная, чтобы увидеть достопримечательности, украшающие его берега.
Weekend-круиз по Дунаю
Weekend-круиз по Дунаю
Weekend-круиз по Дунаю
Ближайшие даты:
Время начала: 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00

Описание круиза

Что вас ждет

Экскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай. Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки. Вы будете проплывать мимо знаковых достопримечательностей города, таких как здание Парламента, Будайская крепость, Рыбацкий бастион и Церковь Матьяша. Одним из ярких моментов обзорного круиза по Будапешту является возможность увидеть с воды потрясающий Цепной мост, который соединяет Буду и Пешт, две части города. Проплывая под мостом, вы будете покорены открывшимся перед глазами городским пейзажем.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Будайская крепость
  • Церковь Святого Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Купальня Рудаш
  • Цепной мост
  • Мост Эржебет
  • Гора Геллерт
  • Национальный театр
  • Центральный рынок
  • Туфли на набережной Дуная
  • Парламент
  • Остров Маргит
Что включено
  • 60-минутный круиз
  • Аудиогид
Место начала и завершения?
Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Приходите за 10 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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